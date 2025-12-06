El Festival Internacional de Música de Canarias continúa sin dirección al quedar desierta la convocatoria

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno regional informó este viernes de que el procedimiento para la selección de la nueva dirección del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) ha quedado desierto, conforme a la recomendación formulada por la comisión evaluadora, tras analizar los proyectos presentados y su idoneidad para afrontar los retos y necesidades presentes y futuras del certamen.
La comisión, integrada por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito musical y cultural, elevó su informe final señalando diversos aspectos que deben ser revisados y ajustados en futuras convocatorias, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos. El proceso ha sido desarrollado siguiendo los principios de transparencia, rigor y respeto institucional, señalan desde la consejería.
La comisión está formada por Víctor Pablo Pérez, Clara Marrero, Celso Andrés Albelo, Carmen Cruz, Jorge Perdigón, José Luis Rivero, Tilman Kuttenkeuler y Laura Vega.
La decisión ha sido adoptada por unanimidad en el Consejo de Administración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), reunido el jueves, bajo la presidencia de la consejera Migdalia Machín. El consejo expresó su agradecimiento por el interés, el tiempo y la dedicación mostrados por todas las personas, tanto del ámbito local como nacional e internacional, que presentaron su candidatura.
GARANTÍAS
La programación del festival para 2026 está garantizada, al haber sido planificada por el director saliente, Jorge Perdigón, en calidad de asesor artístico, lo que permitirá al ICDC ejecutar el programa sin alteraciones. “Quiero trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad”, afirmó Migdalia Machín. “La edición de 2026 del FIMC está completamente garantizada. La programación ya estaba diseñada y el ICDC la ejecutará con total solvencia, como viene haciendo en cada edición”.
Tras declararse desierto el concurso, la Consejería de Cultura abrirá un periodo de análisis para determinar el siguiente paso, de forma que se resuelva lo antes posible y conforme a la legislación vigente la designación de la persona que deberá llevar a cabo la dirección artística del FIMC. “En cualquiera de los casos -apostilla Machín-, actuaremos con rigor, respeto institucional y pensando siempre en la excelencia cultural del Archipiélago”. Asimismo, se continúa trabajando en la programación de la edición de 2027.