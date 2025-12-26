El Gobierno canario impulsa la movilidad cultural con el apoyo a más de 500 propuestas

Más de 500 propuestas de movilidad cultural, presentadas por artistas y profesionales de la cultura para llevar sus propuestas a otra isla o fuera del Archipiélago, cuentan con ayuda económica del Gobierno de Canarias. El área de Cultura acaba de resolver de manera definitiva el tercer y último tramo de esta convocatoria, con la que suma ya cerca de un millón de euros de inversión efectuada en todo el procedimiento a lo largo de 2025.
El tercer tramo ha dado el visto bueno a otros 196 proyectos, que se suman a los 314 que fueron aprobados en los dos periodos anteriores, todos ellos realizados entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
El listado definitivo de propuestas aprobadas en este tercer periodo y las cuantías asignadas pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, así como en la web www.icdcultural.org, en el apartado de convocatorias.
Este año la aportación ha alcanzado una cifra total de 919.217 euros, repartidos entre los 530 proyectos estimados. En total, entre los tres tramos de la convocatoria, han resultado admitidos más del 81% de los proyectos que optaron a esta dotación.
Desde la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, gestionada por Cristóbal de la Rosa, expresan cómo estas subvenciones continúan mostrando un alto nivel de participación, así como una creciente proyección exterior del talento canario.
Estas ayudas están dirigidas al tejido cultural del Archipiélago y tienen como fin mitigar la dispersión territorial, así como facilitar la presencia del sector cultural canario en circuitos nacionales e internacionales.
Cada año, esta aportación llega a diferentes profesionales de la cultura, tales como artistas, representantes artísticos y cargos técnicos de las industrias creativas que hayan realizado desplazamientos a lo largo de los dos últimos ejercicios.