El Her abre en la capital su agenda de talleres, charlas, residencias y conciertos

Her Festival 2025 inició este martes su programación de talleres, charlas, residencias y actividades formativas, que se desarrollarán hasta el sábado en la capital tinerfeña, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, Phenomenal Estudio y Espacio Cultural El Tanque. Con el lema De Canarias al mundo, la resistencia suena en colectivo, el festival propone una experiencia de aprendizaje, acción comunitaria y exploración artística, en un espacio de encuentro para creadoras, investigadoras y público diverso. Las entradas e inscripciones están disponibles en la web herfeministfestival.com.
TEA acoge mañana jueves (17.30 horas) Mujeres en la música, con Aïda Camprubí, Leonora Casacu, Kinewa y Alejandra Galo, seguido por un conversatorio de la periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras, que explora el humor como herramienta política y reflexión colectiva. Hasta el viernes, el Espacio El Tanque brinda una residencia de Mireia Tramunt y Guanila, que acaba ese día (20.30) con Pulso, performance site-specific de pintura y sonido.
Los talleres de Her, que comenzaron ayer, también se prolongan hasta el viernes. Entre ellos figuran Insularismos Conventuales, de Las Hijas de Felipe (hoy miércoles en TEA); El ciempiés textil, de Labory (desde ayer y hasta mañana jueves en El Espacio El Tanque; Mujeres Vinileras, de Pimientas Selectoras (el viernes en Phenomenal Estudio), y Todo un hombre, de Paloma Calle (desde ayer y hasta mañana en Phenomenal Estudio). Este último se complementa con el monólogo Paloma calle que se calle (el viernes en el Espacio Cultural El Tanque).
MÁS DE OCHO HORAS
Her 2025 programa el sábado (16.00 horas) una jornada de más de ocho horas, en la que V.A.N.H., especializada en síntesis vectorial, arte generativo y animación 2D y 3D, expande la narrativa estética del festival. La cita va a contar con Sherelle y su fusión de footwork, jungle y drum’n’bass. Introspekt aporta una interpretación sensual y experimental del dubstep y el garage. Le sigue Ayy Den, con una mezcla de dancehall, reggae, funky y garage.
Irtap mostrará el sábado su combinación de bass, amapiano, dancehall y grime. Bliss aportará groove y footwork con ritmos urbanos, mientras que Vándala propondrá un viaje tribal e hipnótico. Dyatlov, el dúo de los tinerfeños Déborah Palenzuela y Carlos Pérez, fusionará electropunk, industrial y ambient. Y para cerrar, Natura Aeterna, el proyecto de T Modet y Carlotto Rose.