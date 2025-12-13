El Liceo de Taoro inaugura un busto de homenaje a la poeta Gabriela Mistral

La Orotava rindió el miércoles homenaje a la escritora chilena Gabriela Mistral (Vicuña, 1889-Nueva York, 1957), en el 80º aniversario de ser reconocida con el Premio Nobel de Literatura (1945). Organizado por el Liceo de Taoro, uno de los momentos centrales fue la inauguración de un busto, obra del escultor portuense Francisco Hernández Díaz, que desde ahora preside la escalinata de acceso a la sociedad cultural.
En el acto participaron el alcalde del municipio, Francisco Linares; la presidenta del Liceo de Taoro, Carmen Leyes; el cónsul honorario de Chile en Santa Cruz de Tenerife, Rafael Montero del Pino; el autor de la obra y las ponentes invitadas.
La especialista en la obra mistraliana Candelaria Pérez Galván propuso la idea de un hermanamiento cultural entre el Valle de La Orotava y el Valle de Elqui, lugar de nacimiento de Gabriela Mistral. A partir de esta reflexión, se planteó la posibilidad de impulsar desde el Liceo de Taoro una misión cultural al Valle de Elqui, con el objetivo de proponer un hermanamiento entre ambos territorios, entendidos como paisajes culturales vivos.
Asimismo, se abordó la propuesta de crear un concurso de poesía para dar continuidad anual a este diálogo cultural y fomentar nuevas voces poéticas.
La jornada contó también con la participación de la escritora Fuensanta de la Cruz y la actuación musical del artista canario Josele del Pino.