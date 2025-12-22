‘El Mesías participativo’ agota las entradas en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa hoy lunes (19.30 horas) El Mesías participativo en colaboración con Fundación La Caixa, una propuesta musical en la que casi 200 personas provenientes de agrupaciones corales de la Isla cantarán El Mesías de Georg Friedrich Händel acompañados por la orquesta y coro de The Sixteen, bajo la dirección de Eamonn Dougan. Las entradas están agotadas desde hace días.
La iniciativa de carácter participativo, que la Fundación La Caixa ha venido desarrollando en España y Portugal, constituye una experiencia única y enriquecedora que invita a los coros de cada región donde se desarrolla a hacer realidad un sueño: en este caso, cantar una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico-coral, El Mesías de Händel, junto a una orquesta, coro, solistas y director profesionales.
En este caso, en la cita participan hoy la Coral Reyes Bartlet, el Coro de Adultos de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava, el Coro Carpe Diem, la Coral Universitaria de La Laguna y el Coro EnArmonia.
Los conciertos participativos, impulsados por la Fundación La Caixa desde hace más de 25 años, ofrecen a las personas aficionadas a la música la oportunidad de sumarse a un proyecto pedagógico importante y un extraordinario espectáculo musical de gran envergadura junto a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio internacional.
Este año la Fundación La Caixa organiza seis conciertos en las ciudades de Madrid, Valencia y Granada, además de en Santa Cruz de Tenerife, con más de un millar de cantantes aficionados en total.