El Museo de Naturaleza y Arqueología presenta ‘Avifauna de Canarias’

La Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) y Turquesa Ediciones, el sello editorial que dirige José Manuel Moreno, presentan este miércoles, 10 de diciembre, el libro Avifauna de Canarias, de Aurelio Martín, Juan José Bacallado, Juan Antonio Lorenzo y Vicente Quilis.
El acto, que comienza en el MUNA, en la capital tinerfeña, a las 19.00 horas, contará con la participación de Manuel Nogales Hidalgo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En las últimas décadas se han producido cambios importantes en la avifauna canaria. Algunas especies han entrado en regresión y otras se han asentado como nidificantes. En esta nueva obra se incluyen los avances genéticos en taxonomía de las dos últimas décadas, así como nuevos hallazgos paleontológicos sobre la avifauna del pasado. El libro, con más de mil páginas y profusamente ilustrado con fotografías, pretende resumir el avance del conocimiento sobre las aves de las Islas.