El musical canario ‘Moher’ vive su puesta de largo en el Auditorio de Adeje

El Auditorio de Adeje alberga este viernes (20.00 horas) el estreno de Moher, un musical creado por la dramaturga y directora Melodie Pérez y el compositor Ubaldo Pérez, con la producción de Encaro Factory. El espectáculo, desarrollado por artistas y profesionales canarios, propone una reinterpretación contemporánea de mitos y leyendas tradicionales, abordando temas como la identidad, el amor y la evolución personal desde una perspectiva feminista y actual.
EL ELENCO Y EL EQUIPO
El reparto de Moher reúne a un grupo de intérpretes emergentes del teatro musical y la danza contemporánea en el Archipiélago: Silvia Criado, Saulo Trujillo, Carla Peraza, Tamia Déniz, David Cabrera Negrín, Aygul Akhunova, Adrián Méndez y Cecilia Luis.
Los ensayos se han venido desarrollando en la sala multiusos de Encaro Factory y, desde esta misma semana, en el propio auditorio sureño.
Con escenografía, de Guillermo Molina, el vestuario es obra de Leo Martínez, mientras que la caracterización corre a cargo de Paloma Schmunk y el diseño de iluminación, de Juanjo Beloqui. La dirección musical y el diseño sonoro completan una propuesta que sitúa la experiencia del espectador en el centro del proyecto.
Las entradas para asistir al estreno de esta noche se encuentran disponibles a través de los canales habituales del Auditorio de Adeje y también en el sitio web de la productora: www.encarofactory.com.