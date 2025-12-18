El Parlamento regional rechaza la financiación plurianual para el proyecto Barrios Orquestados

El Parlamento regional ha rechazado la enmienda para incrementar la partida presupuestaria destinada al proyecto social y musical Barrios Orquestados en los presupuestos de Canarias para 2026, una iniciativa que buscaba reforzar su estabilidad financiera y garantizar la continuidad de un programa con más de una década de trayectoria y presencia en distintos barrios del Archipiélago.
La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, buscaba establecer una financiación plurianual de hasta un millón de euros para garantizar la continuidad y estabilidad financiera del programa. La enmienda fue sometida a votación y obtuvo un total de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos parlamentarios del PSOE y Nueva Canarias, frente a 42 votos en contra, lo que determinó su rechazo por mayoría.
Barrios Orquestados ofrece formación musical gratuita, presta instrumentos y trabaja en barrios con contextos socioeconómicos vulnerables.