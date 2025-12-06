El PSOE ofrece 12 propuestas sobre vivienda para los jóvenes

El PSOE denunció ayer la “ausencia total de políticas de juventud” por parte del Gobierno de Canarias y alertó del “grave deterioro” de las condiciones de vida” de los jóvenes, “tal y como se desprende de los últimos datos del Observatorio de Emancipación”. Así lo expusieron la secretaria de Organización regional, Nira Fierro, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias (JSC), Borja Durán, en una rueda de prensa en la presentaron un paquete de medidas centradas en el acceso a la vivienda.
Fierro explicó que este conjunto de iniciativas ha sido diseñado por Juventudes Socialistas y están dirigidas “a una juventud canaria que atraviesa un momento absolutamente dramático”, frente a una Administración autonómica que, a su juicio, “no solo no ejecuta los recursos que tiene, sino que desarrolla políticas de juventud de escaparate, más pendientes del márquetin y de los influentes que de los problemas reales de los jóvenes”.
Las cifras conocidas esta semana “confirman esa realidad”, lamentó. En el último año, ilustró Fierro, “20.000 jóvenes han tenido que regresar al domicilio familiar, la tasa de emancipación ha caído al 14%, seis puntos menos que hace un año, y muy lejos del 20% que dejó el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres”.
El salario medio juvenil se sitúa en 11.364 euros anuales, reseñó Fierro, mientras que “el 30% de los jóvenes canarios está en riesgo de pobreza”, un porcentaje que “se eleva al 36%” entre quienes tienen empleo: “Es inasumible que en una comunidad autónoma que recibe 18 millones de turistas al año, que crece por encima de la media nacional y con los mayores presupuestos de su historia, uno de cada tres jóvenes viva en riesgo de pobreza”.
Durán enumeró doce propuestas en materia de vivienda; entre ellas, el complemento autonómico al bono alquiler joven, la creación de una oficina pública de asesoramiento a inquilinos, una tasa a los grandes tenedores, la aplicación efectiva de la Ley Estatal de Vivienda, programas de rehabilitación con alquiler asequible garantizado, incentivos a propietarios responsables, un índice joven de precios del alquiler, la moratoria de la vivienda vacacional y la reconversión de espacios turísticos en desuso en vivienda asequible.
Sentenció la emancipación juvenil es actualmente “una quimera” pese a las buena marcha del empleo: “Tres de cada cuatro jóvenes trabajadores están en pobreza extrema”.
Se trata, resumieron, de “una hoja de ruta realista para devolver la esperanza a una generación que hoy se siente expulsada de su propio futuro”.