El XXIV Festival Canarias Dentro y Fuera celebra un intercambio con Italia

Gaetano Palermo presenta este sábado Swan (12.00 horas) en el XXIV Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, que se desarrolla hasta el martes en Santa Cruz de Tenerife. La pieza se escenifica en el hall del Intercambiador de Transportes de la capital tinerfeña y representa, precisamente, el primer intercambio entre Canarias e Italia de esta edición del festival.
LA MUERTE DEL CISNE
El artista italiano reinterpreta el imaginario de la muerte del cisne en Swan, una obra que investiga la repetición y el esfuerzo como motores de acción. Se trata, en suma, de un retrato físico y existencial del cuerpo contemporáneo frente a sus propios límites.
Además de Swan, la compañía Tarab estrena en el Intercambiador …desliza, una propuesta escénica que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la transformación del cuerpo en la era tecnológica.
La programación de tarde comenzará (17.00 horas) con la IX Muestra de CineDanza en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Además, se escenificarán dos piezas de danza (18.00 horas). Con acceso libre hasta completar el aforo, la Compañía Toni Aguilera estrena Jalar, que reflexiona sobre el deseo como un motor que desplaza al individuo de sí mismo, mientras que la Compañía Eszer estrena Unarys, definida como “un viaje introspectivo y espiritual que explora la conexión entre el ser humano, la naturaleza y el universo”.
El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) abre sus puertas a la danza a las 18.45 horas. Allí estarán Daniel Navarro, con El amor, y Raquel Jara Domínguez, con Entre Maguas. El acceso al MUNA es libre.
JESÚS CARAMÉS
La jornada culminará en el Teatro Victoria (20.00 horas). Jesús Caramés representará Caminar lo quebrado: compartir los caminos, una pieza que interactúa con la obra de la ganadora del primer premio de la Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife, Adelaida Arteaga Fierro. Colectivo Copresencias bailará Persephone, que explora la dualidad entre luz y oscuridad, origen y transformación. También se estrenará la pieza Tuyo, de Héctor Alonso Velázquez. A su término tendrá lugar un coloquio con el público, moderado por Alba Tavío.
El XXIV Festival Canarias Dentro y Fuera, organizado por el Teatro Victoria, está patrocinado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Cuenta, además, con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas.