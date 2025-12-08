El XXX Festival del Cuento se despide con la mirada puesta en los más jóvenes

El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos culmina hoy lunes con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones de narradores. El municipio espera poder abrir próximamente la casa y el museo del cuento, mientras que el director de esta iniciativa cultural, Ernesto Rodríguez Abad, sueña con crear en Los Silos una escuela de narración oral para los más jóvenes, que asegure la continuidad del festival y extienda por toda la Isla el gusto por el arte de la palabra, según confesó este sábado ante el público en el antiguo Convento de San Sebastián.
La clausura incluye acciones que muestran a dos de los principales protagonistas del festival: los narradores, que se citan en una ronda final, y los colectivos populares, que, junto a TeatroSilos, marchan en la cabalgata que expresa su compromiso con un programa cultural que es seña de identidad de Los Silos y sus habitantes.
La agenda de este lunes consta de un total de 27 actividades. Para acceder a parte de ellas es necesario adquirir una entrada a través de la web del festival, cuentoslossilos.es, donde también se puede consultar al detalle el contenido de esta última jornada.
MARÍA TERESA ANDRUETTO
La cabalgata es el penúltimo de los actos de esta edición y se celebra a partir de las 18.30 horas en la plaza de la Luz. En la ronda final de narradores participan los artistas de la palabra invitados este año, a partir de las 19.30 horas, en el patio del antiguo Convento de San Sebastián.
La trigésima edición del festival concluirá con unas palabras de la escritora y narradora oral argentina María Teresa Andruetto, la primera escritora en español en haber obtenido el Premio Hans Christian Andersen, considerado el equivalente al Nobel en la especialidad de literatura infantil y juvenil.
Pero antes, desde las 9.00 horas, comenzará la programación con Liliana Cinetto, que contará cuentos para público familiar en la Finca Quiñones, en la actividad Desayunos de cuentos. Otro acto que asocia los relatos con la gastronomía es Letras para merendar, en la misma ubicación (16.30), con María Teresa Andruetto, Humberto Hernández y Antonio Rodríguez Almodóvar, moderados por Benigno León Felipe.
Tres actividades que fusionan literatura y naturaleza; un homenaje a Tomás de Iriarte; la presentación del proyecto editorial de Roberto Toledo Palliser Palabras al límite; dos nuevas citas con Las Crisálidas, un espacio íntimo para el encuentro con la palabra; sesiones de cuentos para bebés y primeros lectores, para familias y público adulto; un recorrido por los patios, donde no faltarán los relatos, y hasta plazas encuentadas, son parte de las actividades con las que el festival se despide hasta el próximo año.