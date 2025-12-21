nacional

El PP gana las elecciones en Extremadura, mientras el PSOE cae 14 puntos y Vox se duplica

Con el 98,6 por ciento escrutado, ha conseguido 29 diputados
El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre en Extremadura, en el que ha subido cuatro puntos con respecto a los comicios de 2023, con el 98,6 por ciento escrutado, y ha conseguido 29 diputados, uno más, mientras que el PSOE se desploma 14 puntos, hasta el 25,7 por ciento de los votos y 18 escaños.

Por su parte, Vox ha duplicado sus apoyos, pasando del 8,13 al 16,88 por ciento de los votos, por lo que pasa de 5 a 11 escaños en la Asamblea de Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura ha subido cuatro puntos, del 6 al 10,2 por ciento, y pasa de 4 a 7 diputados.

Los resultados, con el 98,63% escrutado, son los siguientes:

SIGLASESC’25VOT’25%’25ESC’23VOT’23%’23
PP29225.19443,1528237.38438,78
PSOE18134.58625,7928244.22739,9
VOX1188.08616,88549.7988,13
PODEMOS-IU753.46810,24436.8366,01

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOSVOTANTESABSTENCIONBLANCOSNULOS
2025532.27237,28%6.13410.466
2023626.03329,64%8.72113.937
