El PP gana las elecciones en Extremadura, mientras el PSOE cae 14 puntos y Vox se duplica

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre en Extremadura, en el que ha subido cuatro puntos con respecto a los comicios de 2023, con el 98,6 por ciento escrutado, y ha conseguido 29 diputados, uno más, mientras que el PSOE se desploma 14 puntos, hasta el 25,7 por ciento de los votos y 18 escaños.
Por su parte, Vox ha duplicado sus apoyos, pasando del 8,13 al 16,88 por ciento de los votos, por lo que pasa de 5 a 11 escaños en la Asamblea de Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura ha subido cuatro puntos, del 6 al 10,2 por ciento, y pasa de 4 a 7 diputados.
Los resultados, con el 98,63% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
|ESC’25
|VOT’25
|%’25
|ESC’23
|VOT’23
|%’23
|PP
|29
|225.194
|43,15
|28
|237.384
|38,78
|PSOE
|18
|134.586
|25,79
|28
|244.227
|39,9
|VOX
|11
|88.086
|16,88
|5
|49.798
|8,13
|PODEMOS-IU
|7
|53.468
|10,24
|4
|36.836
|6,01
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
|VOTANTES
|ABSTENCION
|BLANCOS
|NULOS
|2025
|532.272
|37,28%
|6.134
|10.466
|2023
|626.033
|29,64%
|8.721
|13.937