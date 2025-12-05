Elena Máñez “desmonta las críticas” de Domínguez a las ayudas COVID y defiende la gestión “rápida, eficaz y transparente” del Pacto de las Flores

La vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, ha respondido con datos a las críticas vertidas por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, sobre la gestión de las ayudas concedidas a las empresas durante la pandemia, acusándolo de “desconocimiento absoluto” al confundir los fondos europeos MRR con los REACT-EU, que fueron los que realmente financiaron la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas
Máñez recordó que Canarias recibió 1.144 millones de euros del Gobierno de España por ser la comunidad más afectada por la caída del PIB, cercana al 20% en 2020. Unos recursos que, subrayó, “permitieron salvar miles de empresas y empleos en el peor momento de la historia económica reciente del Archipiélago”
La portavoz socialista destacó que, gracias al trabajo conjunto de la Dirección General de Promoción Económica, el Servicio Canario de Empleo y las Cámaras de Comercio, en solo seis meses se resolvió la mayor convocatoria de subvenciones gestionada nunca en Canarias, con 26.784 solicitudes recibidas. De ellas, se beneficiaron más de 20.000 empresas y personas autónomas, por un importe total superior a 1.144 millones de euros, “sin que Canarias tuviera que devolver ni un solo euro al Estado”.
A esta cifra se sumaron otros 87,4 millones de euros de fondos REACT-EU, que beneficiaron a más de 15.000 pymes y autónomos, superando en conjunto los 1.200 millones de euros destinados a proteger el tejido productivo canario. El 93% de las ayudas fue a parar a autónomos y microempresas, reflejo fiel de la estructura económica de las islas.
Máñez recordó además que el Gobierno de Ángel Víctor Torres dejó completamente resuelto con el Estado el mecanismo para atender el pago de los recursos, a través de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que permitía utilizar el dinero procedente de los reintegros y, si fuera necesario, solicitar fondos adicionales al Ministerio.
“No había absolutamente nada que reclamar ni que negociar; si el señor Domínguez no ha sido capaz de activar esta disposición, la única responsabilidad es su incapacidad de gestión y no del Pacto de las Flores”, afirmó. “En términos futbolísticos, se lo dejamos cortito y al pie, pero ha sido incapaz de rematar, una tónica habitual del Gobierno de CC-PP”.
En relación con los recursos presentados por las empresas, Máñez explicó que solo supusieron un 2,44% del total de solicitudes, un porcentaje “absolutamente normal en cualquier convocatoria pública”. “El señor Domínguez debería preguntar cuántos recursos se presentan cada año en la Comunidad Autónoma y cuánto se tiene que abonar”. Además, recordó que la ley obliga a reintegrar las ayudas cuando no se justifica correctamente su destino, por lo que “cumplir la legalidad no puede convertirse ahora en un ataque político”
La dirigente socialista subrayó que hasta el último día de responsabilidad del Pacto de las Flores se dejaron resueltos y contestados los 435 recursos presentados, se inició el abono de los mismos y se activó la revisión de las justificaciones.
Además, recordó que la propia convocatoria establecía que, transcurridos dos años desde la concesión de las ayudas, las empresas debían aportar un certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección, un plazo que se cumplía en diciembre de 2023, cuando ya la responsabilidad correspondía plenamente al actual Ejecutivo. “Lo único que tenía que hacer el señor Domínguez era continuar con los trámites, realizar las comprobaciones e inspecciones necesarias y proceder, en su caso, a los reintegros pertinentes”, concluyó.