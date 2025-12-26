El empleo científico va como un cohete en España: está en máximos históricos

Desde el desarrollo de fármacos o de soluciones energéticas eficientes hasta la confirmación de hechos que no se habían demostrado o la resolución de hipótesis, la investigación científica contribuye a cambiar el mundo y entender lo que nos rodea.
En este contexto, el empleo científico va como un cohete en España. Durante el tercer trimestre de 2025 registró un crecimiento del 3,9%, hasta llegar a los 414.000 trabajadores, y alcanzó máximos históricos.
Hace cuatro años, la profesión empleaba a poco más de 316.000 personas, por lo que el ascenso desde entonces es del 31%. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en la ocupación de científico, elaborado por el centro de estudios de Randstad, la empresa de talento número uno en España y el mundo.
La posición de científico se divide en cinco ramas. Las tres con mayor peso son estas: técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías, con 161.000 profesionales (el 39% del total); técnicos de control de calidad, con 93.000 ocupados (el 22%), y profesionales en ciencias naturales, con 79.900 personas (el 19%). Completan la lista los físicos, químicos, matemáticos y afines, con 60.039 afiliados (el 15%), y los técnicos de las ciencias naturales y profesionales auxiliares afines, con 19.996 (el 5%).
La ciencia es una profesión muy masculinizada. Los hombres cubren el 65% de las plantillas, una tasa doce puntos superior a la media nacional. La proporción de mujeres es mayor entre los profesionales de las ciencias, donde constituyen el 51% de los ocupados. “El empleo científico cada vez es más dinámico, competitivo y consolidado”, observa Valentín Bote, director de Randstad Research. “El reto ahora es seguir impulsando vocaciones científicas entre los más jóvenes”.
El científico es un sector muy joven: el grupo mayoritario de edad entre sus empleados se sitúa entre los 25 y los 34 años, con cerca de 121.000 en el tercer trimestre de 2025, por delante del grupo de edad de entre 45 y 54 años, con más de 106.000 profesionales.
El empleo joven es especialmente alto en el sector de los profesionales de las ciencias, en el que representan el 37% de los ocupados, por el 25% de técnicos de apoyo de las ciencias.
El grupo de 45 a 54 años tiene una mayor presencia en los técnicos de apoyo de las ciencias (29%), frente al 20% en los profesionales de las ciencias.
La ocupación de científicos se concentra en cuatro comunidades autónomas, que en conjunto abarcan el 60,4% de los afiliados: Cataluña (23,3%), Comunidad de Madrid (14,7%), Andalucía (12,5%) y Comunidad Valenciana (9,8%). Canarias apenas llega al 1,2%, aunque no es el farolillo rojo. El Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación busca consolidar un marco estable de colaboración para fortalecer la cultura científica en el Archipiélago, “un texto vivo, una invitación a participar”.