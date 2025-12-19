Mireia Nievas, la investigadora de la ULL que llevará la astrofísica canaria a Japón

La investigadora Mireia Nievas Rosillo, quien actualmente se encuentra en la Universidad de La Laguna gracias a un contrato posdoctoral Viera y Clavijo 2025, ha sido seleccionada para recibir una prestigiosa beca de la Canon Foundation. Esta ayuda destinada a investigadores europeos permite realizar estancias de investigación en Japón y reconoce a científicos de alto nivel en diversas disciplinas. Gracias a esta ayuda, Nievas Rosillo realizará una estancia en el Institute for Cosmic Ray Research (ICRR) de la Universidad de Tokio, donde se encuentra colaborando con destacados expertos en proyectos de investigación como parte de los consorcios MAGIC y LST.
Durante la estancia, que tendrá una duración de tres meses y medio y se desarrollará a partir de septiembre de 2026, la investigadora posdoctoral en física de astropartículas abordará dos líneas de estudio de especial relevancia para la astrofísica de altas energías. Por un lado, centrará su investigación en los “radio quasars de espectro plano” (FSRQ, por sus siglas en inglés) en el rango de las muy altas energías (teraelectronvoltios). Se trata probablemente de los núcleos de galaxias activas más potentes conocidos hasta la fecha, cuya emisión no térmica puede llegar a eclipsar por completo el brillo de la galaxia anfitriona. Para estos análisis se emplearán datos de los telescopios MAGIC y CTAO LST-1, complementados con observaciones multifrecuencia en radio, óptico, rayos X y rayos gamma de menor energía.
Por otro lado, Nievas Rosillo pretende avanzar en el estudio del denominado fondo cósmico extragaláctico óptico e infrarrojo (EBL, por sus siglas en inglés), considerado el segundo fondo difuso más intenso del universo tras el fondo cósmico de microondas. Sin embargo, su observación directa resulta extremadamente compleja, ya que se sitúa en un rango de frecuencias en el que múltiples fuentes emiten intensamente, como estrellas, galaxias, polvo del sistema solar o el airglow atmosférico.
La investigadora señala que en los últimos años ha emergido una vía indirecta para su estudio, basada en la absorción que estos fotones producen en los espectros observados con telescopios Cherenkov a muy altas energías mediante procesos de creación de pares. Además, subraya que esta aproximación ofrece una oportunidad especialmente interesante para explorar fenómenos de física fundamental, como una posible violación de la invariancia de Lorentz o la naturaleza de algunos candidatos a materia oscura, como las partículas tipo axión o axion-like particles.
Mireia Nievas Rosillo confía en que esta estancia resulte altamente fructífera y contribuya a consolidar y ampliar las colaboraciones científicas ya existentes, así como a impulsar el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos en las líneas de investigación actuales, con la mirada puesta en la futura puesta en marcha del observatorio CTAO.