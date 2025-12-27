Innovación, talento y sostenibilidad marcan la hoja de ruta de las grandes empresas canarias para 2026

Las empresas canarias ya piensan en el futuro cercano. Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife hasta Valoriza Servicios Medioambientales o Binter, pasando por Lidl, Hospiten o el Grupo CIO, los líderes empresariales del Archipiélago comparten sus previsiones para 2026, poniendo el foco en la innovación tecnológica, la Inteligencia Artificial y la sostenibilidad.
La gestión del talento también marcará el camino de los sectores clave. Todo ello dentro de un compromiso creciente con la economía circular y el impacto social y económico que estas empresas ejercen sobre las Islas.
Sostenibilidad y talento como ejes estratégicos
Para el sector turístico, punta de lanza en el Archipiélago, la sostenibilidad será clave en 2026. Francisco Javier Zamorano, presidente de Grupo CIO, señala que el sector turístico y hotelero debe ofrecer experiencias auténticas y personalizadas. “Los viajeros buscan vivir Canarias, conocer su cultura, gastronomía y conectar con la comunidad local”.
Grupo CIO apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el bienestar del cliente. En el Hotel Bahía del Duque, la compañía trabaja con productores locales y programas de bienestar para garantizar una experiencia integral de lujo sostenible. Zamorano destaca la importancia de un equipo motivado y cuidado como clave para mantener el liderazgo en el sector.
Muy ligado al turismo está la capacidad de las islas de generar nuevos atractivos y experiencias que dinamizan la economía local. Jairo Núñez, director de Mar Abierto Producciones, apunta que de cara a 2026 el principal desafío del sector de la música en directo será consolidar proyectos culturales sostenibles en un contexto cada vez más competitivo. “Los costes de producción aumentan y el público exige propuestas de alta calidad y experiencias diferenciadas”, explica.
Núñez subraya la importancia de ofrecer festivales con identidad propia, capaces de destacar no solo por su programación artística, sino también por el valor del entorno, la experiencia del público y su impacto cultural y turístico. “En Canarias, nuestro reto es reforzar la conexión entre cultura y turismo, demostrando que los festivales pueden ser una herramienta estratégica para atraer a visitantes culturales de mayor valor añadido”.
Por su parte, Santiago Guerra, coordinador general de Binter, destaca como principal reto “seguir mejorando la conectividad de los canarios, tanto dentro del Archipiélago como con el exterior, mediante vuelos directos a nuevos destinos y un servicio de calidad diferencial”. Para ello, prioriza un crecimiento alineado con su “compromiso con la movilidad sostenible, no solo en el presente, sino también de cara al futuro” y se mantiene firme en el propósito de “avanzar ayudando al desarrollo social y económico de Canarias y de los destinos en los que ya operamos”.
Los desafíos son grandes y muchos de ellos son compartidos. Para el director regional de Lidl en Canarias, Carlos Martínez, el foco sigue estando en las personas. Apunta que “debemos trabajar más que nunca nuestra marca empleadora y consolidarnos como un agente atractivo, tanto para nuestros colaboradores como para la sociedad en general”.
La compañía continuará con su expansión, con una nueva apertura en las Islas, con la que alcanzará las 40 tiendas en 2026. “Seguiremos invirtiendo en innovación y producción energética sostenible, ampliando nuestra capacidad fotovoltaica en tiendas y plataformas para reducir el consumo energético, y reforzando nuestra logística sostenible tras la introducción en 2024 de los primeros camiones eléctricos del sector de bajas emisiones en el archipiélago”, afirma.
En el ámbito de la salud, los retos para mantenerse a la vanguardia son similares. Para el presidente de Hospiten, Juan José Hernández Rubio, “el talento y la innovación, además de la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación a nuevas normativas seguirán siendo claves para mantener la excelencia en la atención médica y la eficiencia en los procesos internos”.
El grupo se prepara reforzando su propuesta de valor para atraer y fidelizar profesionales, incorporando procesos de selección más ágiles, y formación continua en competencias digitales. “En cuanto a la innovación, apostamos por la inversión en tecnología avanzada, la formación del personal y la revisión de procesos para mejorar la eficiencia, la seguridad asistencial y la experiencia del paciente” concluye Juan José Hernández.
El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señala que “las empresas afrontan 2026 con retos estructurales derivados de la lejanía, la fragmentación territorial y el reducido tamaño del mercado, dificultades que se agravan en el caso de las pymes”. Añade que a ello se suman desafíos comunes como la necesidad de mejorar la conectividad, atraer y retener talento, incorporar la Inteligencia Artificial de forma responsable, reforzar la ciberseguridad y avanzar en la eficiencia energética y el uso de recursos.
Sesé destaca que ganar productividad, controlar costes y reforzar la colaboración empresarial serán claves para mantener la competitividad y la capacidad de crecimiento del tejido empresarial canario.
IA y la digitalización como aliados
En un escenario altamente competitivo, los responsables empresariales encuentran en la tecnología un aliado. El director general de Canaryfly, Régulo Andrade, asegura que 2026 estará marcado por la implantación efectiva de la Inteligencia Artificial en sus procesos. “La IA nos permitirá automatizar tareas, optimizar procedimientos, reducir tiempos de análisis y operar de forma más eficiente y segura en un sector donde la innovación es clave”.
La compañía se prepara mediante formación continua, asegurando que su plantilla domine las nuevas herramientas y soluciones basadas en IA. Este enfoque busca garantizar una transición ordenada desde la investigación hacia la práctica real, maximizando beneficios tanto para la empresa como para los pasajeros.
El sector de los servicios medioambientales, que abarca limpieza viaria, gestión de residuos, infraestructura verde y movilidad sostenible, enfrenta desafíos significativos. “La transición hacia la economía circular requiere cambiar hábitos de consumo, incentivar la reutilización, reparación y diseño ecológico. Esto implica un trabajo constante de educación, concienciación y colaboración entre empresas, administraciones y ciudadanos”, explica el delegado de Valoriza Servicios Medioambientales en Canarias, Javier Nombela.
Para afrontarlo, Valoriza apuesta por tres pilares: talento, innovación y economía circular. La compañía invierte en la formación de su personal, en nuevos recursos y procesos que optimizan su eficiencia económica y técnica, y en la reducción de riesgos laborales. Además, fomenta la concienciación social para impulsar cambios en hábitos, políticas y modelos de negocio.
La digitalización es también un reto en la gestión del agua. Para Ignacio Muñiz, gerente de Emmasa, la escasez de recursos hídricos es uno de los retos más acuciantes. La empresa trabaja para generar la mayor cantidad de agua regenerada posible y garantizar agua de calidad mediante la ampliación de la desaladora de Santa Cruz de Tenerife. La reducción de fugas y la eficiencia energética son también objetivos estratégicos. “Nuestro plan de transformación digital no solo garantiza agua, sino que optimiza cada gota y refuerza la transparencia del servicio”, explica Muñiz, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento y la implicación de los empleados.
En el sector legal son muchos los retos y Fernando Ezquerro, CEO de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad explica que en el contexto económico actual el asesoramiento financiero deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad. “Las familias necesitan orientación para gestionar sus deudas, organizar sus finanzas y proteger su futuro económico”. La empresa se prepara expandiendo su modelo de proximidad a nivel nacional bajo la marca Sin Deuda Group, replicando los estándares de calidad y cercanía que la han consolidado como líder en Canarias.
En definitiva, 2026 será un año en el que las empresas canarias deberán demostrar que pueden crecer de manera responsable, innovadora y sostenible, contribuyendo al bienestar económico, social y medioambiental del archipiélago. La hoja de ruta está marcada: el futuro de Canarias se construye hoy, con compromiso, talento y visión estratégica.