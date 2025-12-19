Endesa, la energía que te mueve

Endesa ha querido homenajear a la sociedad canaria con la entrega de los premios de la III edición Endecan. En esta ocasión, ha contado con la intervención de su equipo de olímpicos de las islas de La Palma y Lanzarote, donde cada empleado se esfuerza a fondo cada día para que podamos darle al interruptor y que se haga el milagro de la luz.
El vídeo, que fue proyectado con gran éxito en el evento, transmite la energía que Endesa crea a través de sus centrales y sus puntos de renovables con aerogeneradores, paneles solares y baterías. Pero, su mensaje también está centrado en la primera fuente creadora de energía: el cuerpo humano. Para ello hemos contado con la colaboración excepcional de Mateo Capote, Campeón de España de Patinaje Artístico e hijo de uno de nuestros compañeros de Distribución en La Palma. Mateo es capaz de volar con la energía que le pone a sus patines.
Nuestro agradecimiento al ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por permitirnos grabar la coreografía en su pabellón y a los Cabildos de La Palma y Lanzarote. Las imágenes de la rica y exquisita naturaleza de ambas islas son otro punto fuerte de esta creación.
Entre los trabajadores de Endesa que participan están por Lanzarote: Fernando Losado, Luciano González, Isaac Tejera, Carmen Rosa Mesa, Manuel Rodríguez, Andrés Ruano, Crisanto Reyes y Carolina Cazorla. Por la isla de La Palma: Fabio Baracchini, Fernando Capote, Erika Gómez, Ruymán Martín, Mauro Fernández, Mateo Capote, Heriberto Perera y Alfredo Brito.