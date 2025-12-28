Genocidio, guerras abiertas y fractura global: así termina 2025

El año 2025 será recordado por el horror desatado por Israel en Gaza en un genocidio que se ha cobrado la vida de más de 60.000 civiles en la Franja, casi la tercera parte niños y niñas.
También por la guerra en Ucrania, que Putin se niega a parar, y por el terremoto comercial internacional tras otra guerra, la de los aranceles declarada por Trump, cuya política exterior ha generado un desconcierto global, especialmente en la Unión Europea, que ha dejado de ser socio preferente para Washington.
El papa Francisco no pudo ver cumplido su deseo, verbalizado en reiteradas ocasiones, de visitar Canarias para conocer de cerca el drama migratorio y está por ver si León XIV retoma la voluntad de su antecesor.
La llegada de cayucos y pateras continuó y agitó una encendida polémica política después de que las comunidades autónomas del Partido Popular se negaran a recibir niños migrantes acogidos en el Archipiélago. La España peninsular se quedó a oscuras tras un inédito apagón, el mayor en la historia del país, mientras el foco de la corrupción apuntó a Ábalos, Cerdán y Koldo, que dieron con sus huesos en la cárcel. Las Fuerzas Armadas volvieron a celebrar su día en Santa Cruz de Tenerife casi 40 años después, ciudad que despidió a uno de sus alcaldes más ilustres, Manuel Hermoso, expresidente del Gobierno de Canarias.
El CD Tenerife perdió la categoría, Rayco García tomó las riendas de la entidad y dos borrascas con nombre de mujer, Claudia y Emilia, empaparon las Islas y acabaron con un largo periodo de sequía.
Así se va un año que concluye con la mirada puesta en Venezuela y los tambores de guerra que hace sonar Donald Trump.