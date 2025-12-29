La estafa del “hijo en apuros” deja víctimas en Tenerife: así robaron más de 176.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a uno de los miembros de un grupo itinerante presuntamente dedicado a las estafas, que actuaba mediante el método conocido como el “hijo en apuros”.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras la denuncia presentada por una mujer de avanzada edad, que manifestó haber sido víctima de este tipo de estafa.
Según relató, una persona desconocida se puso en contacto con ella haciéndose pasar por su hijo, indicándole que había cambiado de número de teléfono porque el anterior se le había roto y que se encontraba en una situación urgente, solicitándole dinero.
Además, le informó de que en breve se pondría en contacto con ella su supuesto gestor.
Posteriormente, la víctima recibió una llamada de otro individuo que se identificó como el gestor de su hijo. En esa conversación se acordó la entrega de un sobre con 42.000 euros, que fue recogido por una tercera persona.
Más tarde, los estafadores volvieron a contactar con la mujer y le indicaron que debía enviar más dinero mediante transferencias bancarias y operaciones en cajero, alcanzando estas un total de 34.750 euros.
La estafa no se limitó a las transferencias
En los días posteriores, la denunciante continuó recibiendo llamadas telefónicas por parte del autor de los hechos, quien le solicitó en esta ocasión objetos de valor. La víctima entregó más de medio kilo de joyas, que valoró en 100.000 euros.
Tras ello, el estafador intentó que realizara nuevas entregas de dinero, siendo en este momento cuando el personal bancario alertó a la mujer de que podría estar siendo víctima de una estafa, debido a la cantidad de movimientos inusuales detectados en sus cuentas.
Los investigadores, al tener conocimiento de que la víctima había quedado en realizar una nueva entrega de dinero en los días posteriores a la interposición de la denuncia, establecieron un dispositivo policial en las inmediaciones de su domicilio.
Llegó a la Isla solo para recoger el dinero
El operativo culminó con la detención de un hombre de 18 años, que habría llegado a la Isla esa misma mañana con el único objetivo de recoger el dinero acordado por el interlocutor que habitualmente hablaba con la perjudicada, para regresar posteriormente a la península horas más tarde.
La cantidad total estafada a la víctima asciende aproximadamente a 176.000 euros.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con cargos.
La investigación continúa abierta con el objetivo de desmantelar por completo este grupo criminal dedicado a estafar a personas mayores mediante este modus operandi.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, aportando información sobre actividades delictivas a través de la página web policial, en el apartado habilitado para la colaboración ciudadana, donde los datos facilitados serán tratados de forma confidencial por los especialistas del cuerpo.