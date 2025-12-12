Estrenos para todos los gustos y ‘Los Goonies’

Esta semana, los cines vibran con variedad de géneros: la comedia romántica Roofman. Un ladrón en el tejado; el thriller histórico Frontera, ambientado en la España de 1943; el drama íntimo Fragmentos de Horacio Alcalá rodado en Lanzarote; la emotiva La vida fuera de Mario Martone; la animación navideña El rey de reyes; y para aplauso de los amantes del cine ochentero el reestreno remasterizado de Los Goonies por su 40 aniversario.
Así, llega a los cines Roofman. Un ladrón en el tejado, la nueva comedia romántica del nominado al Oscar Derek Cianfrance, inspirada en la increíble historia real de un ingenioso criminal. La protagoniza Channing Tatum, junto a Kirsten Dunst, Juno Temple y Ben Mendelsohn, en un reparto lleno de talento y con una química que está dando mucho que hablar. La película cuenta la historia de Jeffrey Manchester, un peculiar ladrón que robó decenas de restaurantes, escapó de prisión y llegó a esconderse durante meses en una juguetería.
Frontera es un thriller histórico de Judith Colell que nos lleva a la España de 1943, cuando un grupo de personas decide plantar cara al miedo para ayudar a quienes huyen del nazismo. La protagonizan Miki Esparbé y María Rodríguez Soto, junto a Asier Etxeandía, y un sólido reparto internacional que pone rostro a héroes anónimos. En la ficción, Manel, un funcionario con pasado republicano se involucra en una misión llena de riesgo que reabre las heridas de la Guerra Civil en su propia familia.
Rodada en Lanzarote
Nos adentramos en emociones más íntimas con Fragmentos, rodada en Lanzarote, un drama de Horacio Alcalá. Protagonizada por la actriz ganadora de tres premios Goya Emma Suárez, Manu Vega y Asia Ortega, junto al propio Horacio Alcalá, cruza las relaciones de dos parejas al límite de la ruptura. Así, Diego y Alba buscan salvar su matrimonio tóxico en una isla volcánica, mientras sus anfitriones ven peligrar su falsa felicidad.
También se estrena La vida fuera, el emotivo drama italiano dirigido por Mario Martone y guionizado junto a Ippolita Di Majo, con un reparto encabezado por Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie y Corrado Fortuna. La historia sigue a una escritora que termina en prisión tras un acto impulsivo e inesperado, donde forja lazos profundos con un grupo de jóvenes reclusas, un vínculo auténtico que perdura una vez en libertad y desafía toda comprensión externa. Distribuida por Avalon, esta cinta explora la amistad forjada en la adversidad y las huellas imborrables del encierro.
Y para cerrar las novedades con magia familiar, El rey de reyes es una película de animación navideña producida por Angel Studios que llega a los cines españoles tras convertirse en todo un fenómeno en Estados Unidos. En su versión original pone voz a sus personajes un reparto de lujo encabezado por Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill y Pierce Brosnan. La película presenta al propio Charles Dickens como narrador y protagonista, contando a su hijo la vida de Jesús en forma de cuento de buenas noches, un relato que se transforma en un viaje lleno de aventuras.
40 años de Los Goonies
Además, el gran reestreno nostálgico de la semana llega con el regreso a la gran pantalla de Los Goonies, que celebra su 40 aniversario con una versión remasterizada disponible en salas españolas solo durante este fin de semana. Estrenada originalmente en 1985, la película dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment se convirtió en un éxito inmediato de taquilla y en un clásico de los ochenta que ha marcado a varias generaciones de espectadores, mezclando aventura, humor y espíritu de pandilla en una historia que muchos cinéfilos descubren en la infancia y revisitan en la edad adulta.