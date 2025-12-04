La Delegación del Gobierno en Canarias firma 255 expedientes de menores migrantes no acompañados

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado, desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, 255 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en un comunicado, a estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por dicho organismo institucional, se suman los 97 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y por informe negativo del Ministerio Fiscal.
Asimismo indican que, atendiendo a dicho Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, un plazo máximo de cinco días naturales para ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino.