Liberan a jóvenes explotadas sexualmente en Canarias: “Controlaban su vida y las obligaban a estar disponibles las 24 horas”

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de prostitución coactiva con ánimo de lucro en Santa Cruz de La Palma.
La investigación se inició a finales del mes de noviembre, cuando los agentes localizaron a dos jóvenes extranjeras, de 21 y 23 años, que se encontraban atemorizadas y en un elevado estado de nerviosismo.
Las mujeres manifestaron haber huido de un apartamento vacacional céntrico de la capital palmera, donde tanto ellas como otras mujeres estaban siendo explotadas sexualmente.
Tras la identificación de las dos víctimas, los investigadores desmantelaron una vivienda en la que se ejercía la prostitución de forma coactiva.
Horas más tarde, se procedió a la detención de un hombre y una mujer, de 29 y 31 años, respectivamente, como presuntos responsables de los hechos.
Explotadas también económicamente
Según la investigación policial, los detenidos captaban a las víctimas y gestionaban su traslado hasta La Palma, llegando a pagarles los billetes de avión, lo que generaba una deuda.
Una vez en la Isla, les retiraban la documentación y las distribuían por distintos domicilios donde ejercían la prostitución.
Los presuntos autores controlaban la actividad y la vida cotidiana de las mujeres, limitando sus salidas a dos horas diarias, supervisando sus horarios y obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día.
Además, las explotaban económicamente, ya que controlaban las cantidades recaudadas y se quedaban con el 50% de las ganancias.
Las víctimas también eran amenazadas con que se informaría a sus familias sobre la actividad que realizaban en España.
Las dos mujeres fueron liberadas y atendidas tras la intervención policial.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial competente, mientras la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar, de forma anónima si lo desea, aportando información relacionada con posibles casos de trata de personas.
Asimismo, las víctimas pueden contactar a través del teléfono 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es, donde la información será tratada de forma confidencial por personal especializado.