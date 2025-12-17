Fallece a los 91 años Luis Montull, escultor que reflejó la identidad isleña

El artista Luis Alemán Montull, Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, falleció este martes a los 91 años de edad, según anunció su familia a través de la red social Facebook. Montull es el autor, entre otras obras, del Monumento a las actividades primitivas del pueblo canario, el conjunto de cuatro esculturas, de cerca de 14 metros de altura, que presiden la plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria y que representan la artesanía, la agricultura, la pesca y la maternidad. Se trata de un trabajo erigido entre 1975 y 1977 por encargo del Ayuntamiento de la capital grancanaria, para conmemorar el quinto centenario de la fundación de la ciudad. Asimismo, esculpió la obra El cambullonero, que se puede contemplar en el parque del Castillo de la Luz, también en Las Palmas de Gran Canaria.
La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, expresó en nombre del Ayuntamiento su “más sentido pesar” por la pérdida de Luis Montull y destacó su aportación al patrimonio artístico y cultural de la ciudad y de la isla, así como su legado creativo, estrechamente vinculado a la identidad y a la memoria colectiva de la capital.
APRENDIZAJE Y PRECOCIDAD
Según recuerda en un perfil biográfico el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la primera obra destacable de Luis Montull la realizó con solo 13 años (se trató de un Cristo de dos metros y medio de altura elaborado en madera de morera) y, de 1948 a 1954, asistió a clases de escultura y dibujo en la Escuela Luján Pérez. Allí conoció al artista Abraham Cárdenes (1907-1971), con quien mantuvo una estrecha relación y que marcó de forma decisiva su trayectoria creativa.
En 1954 viajó a Barcelona para continuar su aprendizaje y asistió como alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de San Jorge. Un lustro más tarde se trasladó a París, donde permanecerá siete años, y trabaja con el escultor Cazabaun, director de la Asociación de Artistas de Francia. En 1960 expuso por vez primera en el Salón Puteaux. A partir de ese momento es invitado a participar en diversas exposiciones colectivas junto a otros artistas españoles también en la capital francesa, además de colaborar con destacados escultores y asociaciones artísticas.
CIUDAD NATAL
De regreso en España, se instala hasta 1970 en Barcelona y luego viaja a su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, donde se establece de manera definitiva y desarrolla una intensa actividad profesional. Allí sería partícipe de numerosas exposiciones individuales y colectivas, además de recibir encargos de esculturas urbanas que se instalaron en todo el Archipiélago, recuerda el CAAM.