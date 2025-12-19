Fran Casanova dirige el videoclip navideño de la orquesta de Óscar Navarro

El cineasta tinerfeño Fran Casanova (La Orotava, 1977) es el autor de Donde habitan los sueños, un videoclip de la Óscar Navarro Symphony Orchestra, el proyecto encabezado por el compositor, director, clarinetista y pedagogo alicantino, autor, entre otras muchas composiciones, de la música conmemorativa del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey, en 2024.
El videoclip, producido por el propio Óscar Navarro (Novelda, 1981) y financiado por el Ayuntamiento de Noblejas, en Toledo, está protagonizado por la actriz Xenia Tostado y los jóvenes actores Jael Borrás y Mila Borrás. Estrenado el pasado domingo, este jueves ya rondaba las 12.000 visualizaciones en el canal de YouTube del músico (https://www.youtube.com/watch?v=TY7VESCMTxc). Además, la composición puede escucharse en las principales plataformas digitales.
Donde habitan los sueños, grabado en Noblejas y ambientado en la noche de Reyes, fusiona narrativa cinematográfica e interpretación orquestal, mostrando la esencia de la Navidad a través de la mirada de una familia y del espíritu de un pueblo. Fran Casanova ha sido el encargado de escribir y dirigir este proyecto audiovisual, que además ha contado en su plasmación con el concurso de otro canario, el director de fotografía y operador de cámara Javier Arias (Ja Doria).
COMUNIDAD
El proyecto movilizó a más de 400 vecinos de la localidad toledana, que estuvieron acompañados durante la grabación por 50 músicos profesionales y un coro infantil de 40 voces, en una iniciativa que celebra la unión comunitaria, la ilusión colectiva y la fuerza de la cultura como elemento de cohesión.
La Óscar Navarro Symphony Orchestra busca ser embajadora de la música sinfónica española, al tiempo que pone el foco en el valor de la cultura participativa en los pequeños municipios.
“Es emocionante ver cómo un pueblo entero se une para compartir un mismo sueño. Este proyecto demuestra que la música sigue siendo capaz de unir a las personas, especialmente en fechas tan especiales como la Navidad”, pone de relieve Óscar Navarro, que ahora ha llevado su visión artística un paso más allá, combinando en esta experiencia la música, el cine y la participación real de todo un municipio.
CORTOMETRAJES
Se da la circunstancia de que Navarro, autor de una extensa obra dentro de la música para el audiovisual y las partituras concebidas para conjuntos sinfónicos y de cámara, ha sido el compositor de la banda sonora de los cortometrajes de Fran Casanova Ayúdame a recordar (2012), Hay algo en la oscuridad (2017) y Mask of Sanity (2018).