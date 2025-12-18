Fundación Moeve y Ayúdame 3D impulsan un voluntariado de creación de prótesis de manos para personas con discapacidad

La Fundación Moeve ha celebrado recientemente en Tenerife una acción de voluntariado enmarcada en la celebración de su ‘Semana anual del voluntariado corporativo’, organizada en distintos territorios de España en los que Moeve tiene presencia, dirigida a promover y poner en valor la implicación solidaria de los profesionales de la compañía.
Dentro de un amplio programa de actividades realizadas por Fundación Moeve en Tenerife, Madrid, Huelva y San Roque (Cádiz), y que ha contado con la participación de un total de 352 voluntarios, la iniciativa desarrollada en las instalaciones de Moeve en Santa Cruz de Tenerife se centró en realzar el impacto positivo real de la tecnología cuando se utiliza con propósito social, gracias a un taller de ensamblaje de prótesis de manos impresas en 3D impartido por la ONG Ayúdame 3D.
Un total de 22 voluntarios participaron en Tenerife en el montaje de prótesis de manos, que se sumarán a las aportadas por profesionales de Moeve en otras zonas geográficas para su entrega gratuita, a través de Ayúdame 3D, a personas con discapacidad en diversos países, con la finalidad de mejorar su autonomía y calidad de vida.
La sesión comenzó con una explicación introductoria didáctica por parte de la ONG para dar a conocer el impacto que puede tener la tecnología de impresión 3D en la vida de miles de personas y cómo cada gesto de voluntariado contribuye a generar oportunidades reales de inclusión. Tras esta introducción, los voluntarios se dividieron en grupos para llevar a cabo el proceso de preparación y ensamblaje de las prótesis en equipo, siguiendo las pautas técnicas marcadas por la entidad.
La experiencia colaborativa permitió a los participantes constatar cómo, a través de procesos tecnológicos accesibles, es posible generar soluciones reales para colectivos que afrontan grandes dificultades. Además, se puso de relieve el potencial transformador de la innovación social, en consonancia con el lema de la ONG: “Ayudar es demasiado fácil para no hacerlo”.
Ayúdame 3D
El documental “Fabricando abrazos”, estrenado recientemente en YouTube, recorre la trayectoria de esta organización desde su origen. La historia se remonta a 2017, cuando su fundador, Guillermo Martínez, visitó un pequeño pueblo de Kenia y decidió fabricar prótesis con impresión 3D para tres niños del lugar. Impulsada por la empatía, la iniciativa evolucionó hasta convertirse en un proyecto con alcance global que, a día de hoy, ha proporcionado prótesis funcionales a más de 800 personas en más de 70 países y ha permitido la creación de tres laboratorios 3D en África.