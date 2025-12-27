‘Gala by Ibán Mendoza’: Adeje se prepara para una Nochevieja ‘surrealista’

Todo está listo en Adeje para despedir el año con una de las propuestas más disruptivas de la agenda cultural, configurada a partir de la música electrónica y el estilo inconfundible del artista Salvador Dalí. La Gala by Ibán Mendoza se celebra el próximo miércoles, 31 de diciembre, en el Club Náutico Puerto Colón, en Costa Adeje, a partir de las 23.00 horas. El sur de la Isla se convierte así en el punto de partida de la gira internacional de este concepto artístico que viene avalado por su éxito en Ibiza.
Gala by Ibán Mendoza es definida por sus promotores como una experiencia transformadora donde el arte, el deep house de Ibán Mendoza, Chus y Drummer, así como el universo onírico de Salvador Dalí, se fusionan para crear un espectáculo innovador en Tenerife.
Conforme a la idea de diseñar un ecosistema de experiencias a medida, la organización, Cronopia Produce, ofrece diferentes tipos de entrada con beneficios exclusivos: la Zona General (The Pulse y The Blue Velvet) y la Zona VIP (The Walker y The Inner Circle). El aforo es limitado, señalan, para garantizar la calidad y comodidad de esta experiencia inmersiva. Las localidades se encuentran a la venta en la plataforma digital tomaticket.es desde 50 euros.
El cartel artístico de la noche, asegura la organización, “garantiza una experiencia irrepetible, ya que, por primera vez, Ibán Mendoza, Chus y Drummer se subirán a la cabina para crear directos únicos”. El propio Ibán Mendoza, creador del concepto, será el encargado de abrir la celebración a las 23.00 horas, “sumergiendo al público en sus ritmos hipnóticos desde el primer minuto”. Tras las campanadas de bienvenida a 2026, el relevo lo tomará la energía espiritual de Chus, referente del iberican sound, para dar paso posteriormente al inconfundible estilo underground de Drummer, dj canario que ha compartido cabina con leyendas como Jeff Mills o Marco Carola.
ESCENOGRAFÍA ENTRE OBRAS DE ARTE
Gala by Ibán Mendoza ofrece una escenografía que reinterpreta obras emblemáticas de Dalí, como los célebres relojes derretidos de La persistencia de la memoria. Esta narrativa estética se impulsa con la presencia de los propios personajes de Dalí y Gala, junto a performances que incluyen fuego, acrobacias aéreas y danza contemporánea. El universo visual se completa con proyecciones bajo la técnica morph en pantallas led de gran formato, envolviendo al público en un mundo onírico.