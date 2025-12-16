sucesos

La Guardia Civil investiga una protectora de animales en Canarias por presuntos maltratos

A raíz de las denuncias presentadas por antiguas  colaboradoras de la protectora
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil, a través del Servicio de  Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Las Palmas, ha llevado a  cabo una entrada y registro en las instalaciones de una protectora de  animales situada en la Montaña de los Vélez, en el municipio de Agüimes,  cuya presidenta está siendo investigada por un presunto delito contra los  animales. Este operativo fue acordado por el Juzgado de Instrucción  número 2 de Telde, a raíz de las denuncias presentadas por antiguas  colaboradoras de la protectora y de una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal. 

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2022, cuando los  agentes del SEPRONA comprobaron que la asociación llevaba alrededor  de doce años dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales,  tanto a nivel nacional como internacional. En la primera inspección se  localizaron treinta y cuatro perros y veintidós gatos, mientras que la  documentación de la entidad reflejaba un total de trescientos noventa y  siete animales registrados a su nombre. Como consecuencia de esta  actuación inicial, se formularon denuncias administrativas ante el  Ayuntamiento de Agüimes por la falta de documentación que amparara la  actividad y por deficiencias graves en las instalaciones destinadas al  alojamiento de animales, además de una denuncia en materia de sanidad  animal por la ausencia de inscripción en el Registro de Explotaciones  Ganaderas de Canarias, la inexistencia de un libro de registro de entradas  y salidas y la falta de tramitación de certificados de movimientos  intracomunitarios. 

  1. Los 250 animales del albergue de Ravelo afrontan un futuro inciertoLos 250 animales del albergue de Ravelo afrontan un futuro incierto
  2. Se dispara la entrega de animales en Valle Colino, que ya no aguanta másSe dispara la entrega de animales en Valle Colino, que ya no aguanta más: “Estamos al límite”

Posteriormente, en enero de 2025, los agentes del SEPRONA regresaron  a las instalaciones junto a personal veterinario del Ayuntamiento de  Agüimes para realizar una segunda inspección. En esta ocasión, la  presidenta de la protectora impidió el acceso, motivo por el que fue  denunciada por negar la entrada a los agentes de la autoridad en el  ejercicio de sus funciones, sin cobertura legal para ello. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas