La Guardia Civil investiga una protectora de animales en Canarias por presuntos maltratos

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Las Palmas, ha llevado a cabo una entrada y registro en las instalaciones de una protectora de animales situada en la Montaña de los Vélez, en el municipio de Agüimes, cuya presidenta está siendo investigada por un presunto delito contra los animales. Este operativo fue acordado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, a raíz de las denuncias presentadas por antiguas colaboradoras de la protectora y de una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2022, cuando los agentes del SEPRONA comprobaron que la asociación llevaba alrededor de doce años dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales, tanto a nivel nacional como internacional. En la primera inspección se localizaron treinta y cuatro perros y veintidós gatos, mientras que la documentación de la entidad reflejaba un total de trescientos noventa y siete animales registrados a su nombre. Como consecuencia de esta actuación inicial, se formularon denuncias administrativas ante el Ayuntamiento de Agüimes por la falta de documentación que amparara la actividad y por deficiencias graves en las instalaciones destinadas al alojamiento de animales, además de una denuncia en materia de sanidad animal por la ausencia de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, la inexistencia de un libro de registro de entradas y salidas y la falta de tramitación de certificados de movimientos intracomunitarios.
Posteriormente, en enero de 2025, los agentes del SEPRONA regresaron a las instalaciones junto a personal veterinario del Ayuntamiento de Agüimes para realizar una segunda inspección. En esta ocasión, la presidenta de la protectora impidió el acceso, motivo por el que fue denunciada por negar la entrada a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin cobertura legal para ello.