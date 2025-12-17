sucesos

Herido un hombre tras un atropello en Tenerife

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias
Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife
Un hombre de 46 años ha resultado herido de carácter moderado tras un atropello en el Polígono industrial, en el municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 6:36 horas una llamada alertó al 112 del atropello por un automóvil de un hombre que precisaba asistencia sanitaria.

El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario atendió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversos traumatismos. 

