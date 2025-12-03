El dique flotante Hidramar Ultra 22000 pone rumbo a Tenerife desde China

El dique flotante Hidramar Ultra 22000, llamado a revolucionar las reparaciones navales de Tenerife, ha iniciado su trayecto al puerto de Santa Cruz, para su ubicación en el Dique del Este desde la localidad china de Shanghái, donde la constructora Huarun Dadong Dockyard (HRDD) ha dado forma a este muelle flotante de última generación diseñado para redefinir los estándares de la industria, con lo que se amplía drásticamente la capacidad de reparación de buques en el Archipiélago para ofrecer a los armadores soluciones más rápidas, seguras y eficientes.
En el acto de nombramiento, en el astillero antes de su partida, el propio presidente de Tenerife Shipyards Astillero de Tenerife, Jonathan Pérez, expuso: “Esta increíble pieza de ingeniería va a revolucionar las reparaciones navales en Canarias”. En su discurso ante las autoridades institucionales y empresariales locales -además de un nutrido grupo de representación insular-, Pérez resaltó el significado personal del momento: “Más allá de la ingeniería, este es un día muy especial que he tenido el honor de compartir con parte de mi familia y, sobre todo, con mi padre, fundador de Hidramar. Su visión, disciplina y ética de trabajo hicieron posible que una pequeña empresa de mantenimiento industrial se convirtiera en un grupo capaz de diseñar, construir y operar infraestructuras navales de alta complejidad. Este dique lleva un nombre, pero también lleva una historia, la de las personas que han creído en que Canarias puede competir al máximo nivel internacional en reparación naval y esto es solo el principio”.
El Hidramar Ultra 22000 ha sido construido con las especificaciones más rigurosas para abordar los desafíos de la flota moderna. Entre sus características clave destaca una capacidad de elevación superior a la media, ya que alcanza las 22.000 toneladas, optimizada para manejar buques con alta concentración de peso y para facilitar el mantenimiento en alta altura mediante telescopios especializados. Incorpora un sistema de estabilidad longitudinal mejorado, con módulos de control redundantes y operación automatizada, lo que reduce drásticamente los tiempos necesarios para la alineación y el acoplamiento seguro de los buques. Dispone, asimismo, de una infraestructura de servicio totalmente integrada.
Este dique flotante iniciará las operaciones y prestará sus servicios a la flota global en los primeros meses de 2026.