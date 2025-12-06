Hirahi Afonso: raíces, riesgo y experimentación

Hirahi Afonso (Gran Canaria, 1996) se ha convertido en una de las voces más singulares e inquietas de la música canaria contemporánea. Aunque todo empezó con un timple entre las manos, cuando apenas tenía cinco años, hoy ese mismo instrumento se ha convertido en una puerta abierta a universos sonoros que se expanden más allá de la tradición. Él rechaza la idea de haber transformado el timple: lo que defiende es la necesidad de perder el miedo a experimentar y a romper límites, porque “lo importante es no tener límites cuando hablamos de búsqueda y aprendizaje”.
Afonso pertenece a una generación que abraza el folclore sin convertirlo en frontera. Su primer disco, Memento (2020), ya apuntaba hacia territorios nuevos, pero fue Lo Puro (2023) el que confirmó que su camino va más allá del virtuosismo. Este álbum, grabado entre Barcelona y Nueva York, que reúne a más de 40 músicos invitados, supuso un salto hacia un lenguaje propio donde la raíz canaria dialoga con el jazz, el flamenco, la electrónica o los sonidos mediterráneos. “En Lo Puro hice un disco de canciones”, recuerda, marcando la distancia con el carácter más instrumental de Memento.
AMPLIAR LA MIRADA
Barcelona, ciudad a la que se mudó a los 16 años para estudiar guitarra, fue decisiva para construir esa mirada amplia. Allí aprendió a observar la música desde la distancia, a escuchar más y mejor, y a convivir con artistas que hoy forman parte de su universo creativo. “Estar lejos de casa me ayudó a verlo todo con más perspectiva y a abrir mi espectro musical”.
Las colaboraciones con figuras como Silvia Pérez Cruz, Pedro Guerra o Valeria Castro han sido para él un privilegio y un impulso emocional. Haber trabajado con artistas a los que admiraba desde niño lo marcó profundamente: “Es un honor compartir música con ellos”.
LIMITACIONES Y POSIBILIDADES
Si algo define a Hirahi Afonso es la manera en que convierte las limitaciones del timple en posibilidades. Más que fijarse en el tamaño del instrumento, analiza sus características para convertir lo que otros verían como obstáculos en ventajas creativas. Todo este recorrido cristaliza en Lo Puro, el espectáculo que presentará el 2 de enero (20.30 horas) en el Teatro Leal de La Laguna, un concierto que promete ser especial y cargado de sorpresas.
En sus directos, Afonso busca que el público entre en su universo sonoro y entienda que lo esencial es la música en sí misma. Sus conciertos avanzan entre momentos frenéticos e instantes íntimos, una experiencia que invita a escuchar sin prejuicios y a descubrir las posibilidades de un instrumento pequeño, pero infinito en sus manos.