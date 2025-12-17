sucesos

Importante colapso en la TF-5: varios accidentes y averías

Con retenciones de varios kilómetros
La autopista del Norte de Tenerife (TF-5) permanece colapsada este miércoles en dirección Santa Cruz a esta hora de la mañana, con retenciones de varios kilómetros que se extienden desde La Victoria de Acentejo hasta prácticamente la capital, como consecuencia de varios accidentes y averías registrados entre El Sauzal y Tacoronte.

El tramo más afectado se sitúa a la altura del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde coinciden dos siniestros, cuya ubicación y la hora punta de circulación han provocado el colapso de la vía en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de asistencia en carretera se encuentran movilizados en los puntos de los incidentes. En algunos de ellos, vehículos han quedado inmovilizados y han requerido retirada con grúa, lo que ha ralentizado aún más la circulación.

