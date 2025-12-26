Alertan de un incendio en el norte de Tenerife

Varias llamadas han alertado este viernes de un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Real, en el municipio de La Matanza de Acentejo, en la isla de Tenerife.
Tras recibirse el aviso, se activaron los recursos de emergencia, desplazándose hasta el lugar efectivos de Bomberos de Tenerife, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las causas del incendio ni sobre posibles daños personales.