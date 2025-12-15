Detenido por provocar un incendio en un centro comercial de Tenerife

La Policía Nacional ha detenido un varón extranjero de 64 años como presunto autor de un incendio en un centro comercial de Arona el pasado diciembre, que provocó la evacuación y asistencia de unas 70 personas.
Gracias a la colaboración ciudadana y las gestiones realizadas por el equipo de investigación se ha podido constatar la existencia de diversos indicios que apuntaban a un origen intencionado del incendio, e identificar al supuesto autor del mismo.
El fuego se originó en un hostal situado en el centro comercial Magalí, de Arona, detallan fuentes de la Comisaría provincial, y obligó a la intervención de diferentes dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios.
