Incendio en un edificio en Tenerife: desalojan a más de 20 personas

Un incendio declarado a primera hora de este martes en un edificio residencial de Los Cristianos, en Arona, obligó a desalojar a más de veinte personas y dejó cuatro heridos por inhalación de humo.
El fuego se inició poco antes de las 05.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que una vivienda situada en la calle El Coronel estaba ardiendo.
Entre los afectados figuran tres mujeres de 86, 71 y 35 años, así como un hombre de 40, todos con intoxicación leve por humo. Las tres fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y a Hospiten Sur, mientras que el cuarto herido también fue derivado a este último centro sanitario.
Los bomberos evacuaron a 22 personas que se encontraban en la azotea del edificio utilizando una autoescala. Tras asegurar la zona, extinguieron el incendio y ventilaron el inmueble. Cinco de los evacuados recibieron asistencia sanitaria del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Agentes de los distintos cuerpos policiales intervinieron en el operativo para garantizar la seguridad y realizar las diligencias oportunas.