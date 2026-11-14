Accidente múltiple en la TF-1: cuatro vehículos implicados y dos mujeres heridas

Un accidente de tráfico en la autopista TF-1, en Tenerife, ha dejado dos mujeres heridas durante la mañana de este sábado, 14 de noviembre. El siniestro, en el que se han visto implicados cuatro vehículos, se produjo en sentido Santa Cruz, a la altura del acceso a Radazul, en el municipio de El Rosario.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 07.54 horas, momento en el que se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Como consecuencia de la colisión, una mujer de 83 años sufrió lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La segunda afectada, una mujer de 66 años, presentó cervicalgia de carácter leve, salvo complicaciones. También fue evacuada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital San Juan de Dios.
Los bomberos liberaron a una de las afectadas
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los cuatro vehículos implicados y tuvieron que liberar a una de las mujeres del interior de uno de los habitáculos.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó dos ambulancias de soporte vital básico, cuyos profesionales asistieron a las heridas antes de trasladarlas a los respectivos centros hospitalarios.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la TF-1 y de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias de la colisión.
También intervino personal del Servicio de Conservación de Carreteras, que señalizó la zona afectada y realizó labores de limpieza de la calzada.
El 112 Canarias no ha detallado las causas del accidente ni ha precisado si se produjeron retenciones de tráfico.