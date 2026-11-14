La Policía Nacional pide tranquilidad ante la aparición de mochilas sospechosas en Canarias

La Policía Nacional ha lanzado este sábado un mensaje de tranquilidad a la población ante la aparición de objetos sospechosos en la vía pública en Las Palmas de Gran Canaria.
En un comunicado, el cuerpo de seguridad aclara que en “ninguno de los casos registrados — mochilas o maletas abandonadas o extraviadas que contienen ropa y objetos personales– se ha detectado una amenaza real de bomba ni la presencia de artefactos explosivos”.
Qué ha ocurrido con las mochilas sospechosas en Canarias
Uno de los incidentes recientes tuvo lugar el pasado miércoles, 11 de noviembre, en la calle Barcelona de Las Palmas de Gran Canaria, donde la Policía Nacional intervino tras recibir un aviso por la presencia de varios bolsos y pertenencias abandonadas en las inmediaciones de un establecimiento.
Los agentes acordonaron preventivamente la zona y solicitaron la intervención de efectivos de Guías Caninos y especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX).
Durante el dispositivo, los especialistas realizaron una detonación controlada de los objetos. Las comprobaciones posteriores permitieron descartar la existencia de explosivos, ya que las bolsas contenían únicamente enseres abandonados.
Por qué la Policía activa a los TEDAX si no hay explosivos
La Policía Nacional recuerda que cualquier objeto considerado sospechoso obliga a activar los protocolos de seguridad establecidos, independientemente de que posteriormente se confirme que no representa peligro.
Estas actuaciones pueden incluir el acordonamiento de calles, restricciones temporales de paso y la movilización de unidades especializadas.
Entre los efectivos que participan en estos dispositivos se encuentran los Guías Caninos y los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), encargados de realizar las comprobaciones necesarias para descartar posibles amenazas.
El objetivo, según explica el cuerpo policial, es garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes que intervienen.
Por este motivo, la Policía insiste en que la presencia de vehículos policiales o de una zona acordonada no significa necesariamente que exista una bomba o una amenaza real.
Se trata de medidas preventivas que permiten a los especialistas desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad.
Qué hacer ante una mochila o maleta sospechosa
La Policía Nacional pide a la ciudadanía que mantenga la calma si presencia un dispositivo de estas características y que respete las restricciones establecidas por los agentes.
También recuerda que, ante cualquier duda o incidencia relacionada con la presencia de objetos sospechosos en espacios públicos, se puede contactar con los servicios de emergencia.
Los teléfonos habilitados para comunicar estas situaciones son el 112, correspondiente al servicio de emergencias, y el 091, de la Policía Nacional.
El cuerpo policial reitera que las intervenciones registradas en Las Palmas de Gran Canaria han permitido descartar amenazas explosivas en los casos examinados y subraya la importancia de mantener los procedimientos preventivos de seguridad.