La película kazaja ‘Sicko’ y el cortometraje ‘Plankgas’ brillan en el palmarés del Festival Isla Calavera 2026

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha anunciado el palmarés de su 10.ª edición, que ha reunido durante varios días en Tenerife lo más destacado del cine fantástico, de terror y de género internacional. Sicko ha sido la gran triunfadora de la Sección Oficial de Largometrajes a Competición, mientras que Plankgas ha conquistado el premio principal entre los 19 cortometrajes seleccionados.
Sicko ha recibido el Premio Isla Calavera al Mejor Largometraje “por ser una película inesperada que va directamente al estómago, que te desarma y te arrastra a un viaje enfermizo al lado oscuro de la condición humana”. La cinta ha logrado también el Premio Isla Calavera “Deborah Nadoolman” al Mejor Vestuario, “por la utilización y diseño del vestuario como herramienta narrativa para reforzar el devenir de los personajes”, y el Premio Isla Calavera “Jack Taylor” al Mejor Actor para Ayan Utepbergenov, “por su interpretación intensa y convincente, entre el humor negro, el drama y la desesperación”.
El Premio Isla Calavera al Mejor Guion ha recaído en Berto Romero por la comedia negra 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera “por su brillante manejo del humor más negro integrado con ingenio en una estructura clásica de bucle temporal”.
Rebeca Hall ha obtenido el Premio Isla Calavera a la Mejor Actriz “por combinar humor, fragilidad y carácter en un personaje complejo que marca y da identidad a la historia”. El Premio Isla Calavera a la Mejor Dirección ha sido para el director indonesio Joko Anwar, por Ghost in the Shell, “por su capacidad para fusionar géneros de forma delirante y audaz con un resultado fascinante”.
En la categoría técnica, Ghost in the Cell también ha ganado el Premio Isla Calavera “Colin Arthur” a los Mejores Efectos Especiales, “por su creatividad y atrevimiento en el uso convincente de efectos prácticos y digitales”. Además, el jurado ha concedido una Mención Especial a River, “por su revitalización del slasher clásico, en una obra que demuestra que el género, igual que el asesino, nunca muere”.
El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes ha estado presidido por el director, productor y guionista F. Javier Gutiérrez, responsable de 3 días, Rings y La espera, Mejor Película en el Festival Isla Calavera 2023. Lo han acompañado Javi Godoy, creador de contenido y divulgador de cine; Arantxa Rufo, escritora de thriller y novela negra; y Alberto García, profesor de la Universidad de La Laguna especializado en cine y literatura y subdirector del Aula de Cine.
Cortometrajes y Méliès
En la Sección Oficial de Cortometrajes a Competición, integrada por 19 obras, el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje ha sido para la producción neerlandesa Plankgas, de Ignjat Miletic. El jurado ha destacado que “terror y acción a menudo parecen contradictorios; sin embargo, este director holandés, con un cuidado trabajo de puesta en escena, consigue conciliar ambos conceptos”.
El Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje de Género Fantástico ha sido para Influenzer, de Jandro. Este reconocimiento forma parte de la red internacional Méliès International Festivals Federation (MIFF), de la que Isla Calavera es miembro.
El Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes ha estado presidido por David Sainz, director, productor, guionista y actor. Han formado parte del jurado Elena Muñoz, productora y guionista; Alexandra Graf, directora, realizadora y productora ejecutiva; y Mike Hostench, productor, guionista y programador.
Jurado Joven
El Jurado Joven, formado por estudiantes de la Universidad de La Laguna, ha elegido Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma como Mejor Largometraje y ha concedido una Mención Especial a Salitre, de Norma Vila. En cortometrajes, el premio ha sido para Versipellis.
Este jurado ha estado integrado por Carlota Lario de Paz, Eider Gago Arana, Nayara González Díaz, María Dolores García Campeador, María Sánchez Sánchez, Paula Fajardo Sánchez, Juan Hernández Perea, Ricardo López Rodríguez, Malena Lugo Hernández y Pablo Bello Valentín.
Premios del Público
El público que ha llenado las salas de Multicines Tenerife durante la décima edición del Festival Isla Calavera ha elegido 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, como Mejor Largometraje. En la categoría de cortometraje, el Premio del Público ha recaído en Amor de Padre, de Caye Casas.
Estos galardones reconocen la respuesta del público a una programación que ha llevado a las salas lo más destacado del cine fantástico, de terror, ciencia ficción y thriller, y confirman el compromiso del festival con una experiencia cinematográfica compartida en pantalla grande.
Sobre el Festival Isla Calavera
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta como patrocinador principal con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.
Palmarés Isla Calavera 2026
Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes
- Premio Isla Calavera “Colin Arthur” a los Mejores Efectos Especiales: Ghost in the Cell
- Premio Isla Calavera “Deborah Nadoolman” al Mejor Vestuario: Sicko
- Premio Isla Calavera al Mejor Guion: Berto Romero por 5 minutos más
- Premio Isla Calavera “Jack Taylor” al Mejor Actor: Ayan Utepbergenov, por Sicko
- Premio Isla Calavera a la Mejor Actriz: Rebeca Hall
- Premio Isla Calavera a la Mejor Dirección: Joko Anwar, por Ghost in the Cell
- Premio Isla Calavera al Mejor Largometraje: Sicko
- Mención Especial: River
Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes
- Premio del Jurado al Mejor Cortometraje: Plankgas, de Ignjat Miletic
- Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje de Género Fantástico: Influenzer, de Jandro
Premios del Jurado Joven
- Mejor Largometraje: Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma
- Mención Especial: Salitre
- Mejor Cortometraje: Versipellis
Premios del Público
- Premio del Público al Mejor Largometraje: 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera
- Premio del Público al Mejor Cortometraje: Amor de Padre, de Caye Casas