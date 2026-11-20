El documental Por qué no escribo nada, dirigido por Isabel Fernández, se puede ver en Multicines Tenerife, en La Laguna, hasta el próximo jueves. Esta película, una coproducción de Al Pati Produccions (Barcelona) e Imaco 89 (Gran Canaria), está dedicada a la escritora Carmen Laforet, destacando el tiempo que pasó en Gran Canaria, desde los 2 a los 18 años.
Por qué no escribo nada fue premiado en BCN Film Festival por su banda sonora, de la canaria Belén A. Doreste (Lajalada); recibió el Premio Cinerama Canarias para Isabel Fernández, por la mejor dirección foránea, y el del público en el Festival Internacional de Cine de Reus.
El film se proyecta este viernes (19.00 horas) y luego habrá un coloquio, organizado por Charlas de Cine y coordinado por Manuel Díaz Noda, con Paula Fernández, directora de Proyección Social del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de La Laguna (ULL); Alberto García, secretario del Aula de Cine, y Alle Coello, director del Aula de Artes Escénicas de la ULL. Las sesiones del 21 al 26 se inician a las 17.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en el enlace web https://multicinestenerife.com/.
Con solo 23 años, Carmen Laforet recién llegada a Barcelona desde Gran Canaria, revolucionó la literatura española con su novela Nada. Su talento prometía una larga trayectoria llena de éxitos, pero escribió poco y fue cayendo en el silencio. O eso es lo que nos han contado. Esta vez, Carmen Laforet (con la voz de Mónica López), toma la palabra y revela una verdad muy distinta: la de una escritora original y rebelde que pagó con el ostracismo la lucha por su libertad. Su historia es la de todas las mujeres que eligen salirse del guion.
Por qué no escribo nada sumerge por primera vez al espectador en la vida y la mente de Carmen Laforet, desde su punto de vista. Utilizando correspondencia privada, y algunos textos inéditos de la autora, el guion reconstruye el fulgurante éxito de la joven escritora, su conflicto con la prensa, y la creación de su espacio privado para la escritura, en el que desempeña un papel fundamental la evocación del paisaje y la atmósfera de la isla de Gran Canaria, donde Carmen vivió y se formó desde los 2 a los 18 años.
El rodaje se realizó en varias localizaciones de Gran Canaria: Maspalomas, Sardina del Norte, Agaete, El Atlante, Caldera de Bandama, Roque Nublo y Roque Bentayga, otras escenas fueron grabadas en Barcelona y el Montseny, y muestra material de archivo cedido por la Filmoteca Canaria de cineastas como Martín Moreno, Rafael Gil y Roberto González. La película está acompañada por una banda sonora inmersiva e hipnótica.