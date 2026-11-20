La cartelera de esta semana ofrece una competencia de estrenos para todos los gustos, con la nueva entrega de la saga de Suzanne Collins como gran reclamo y un notable peso del cine español con propuestas como El director, El mal padre, Citas: la película o Hechos probados, entre otras.
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha nos transporta 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, hasta la mañana del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, los Quincuagésimos Juegos. Dirigida de nuevo por Francis Lawrence y protagonizada por el australiano Joseph Zada como el joven Haymitch Abernathy, esta precuela adapta la novela de Suzanne Collins con un reparto estelar que incluye a Elle Fanning, Ralph Fiennes y Glenn Close.
Cine español
Y de los juegos del poder en Panem, a los que se libran en una redacción. El director adapta el libro de David Jiménez sobre su etapa al frente del diario El Mundo, tras más de dos décadas como corresponsal de guerra. Dirigida por Dani de la Orden, este thriller periodístico y político muestra el choque entre la apuesta de Jiménez por el rigor informativo y los intereses ocultos del medio, con un casting de lujo encabezado por David Verdaguer, Alberto San Juan, Carmen Machi, Guillermo Toledo y Fernando Cayo, entre otros.
Por su parte, El mal padre, escrita y dirigida por Roberto Bueso, con Eduard Fernández y Adam Jezierski, junto a Francesco Carril y Meritxell Calvo en el reparto, sigue a un célebre escritor que reúne a sus tres hijos en la casa costera de su infancia para intentar reparar el distanciamiento surgido tras su abandono familiar. Con un equilibrio entre drama y comedia, explora la herencia emocional y la posibilidad de reconciliación, tras su paso por San Sebastián y la Mostra de Valencia.
Citas: la película es una comedia romántica coral creada por Pau Freixas y dirigida por Gemma Ferraté, que da el salto a la gran pantalla tras el éxito de las series Citas y Citas Barcelona. Ambientada en el día de Sant Jordi, entrelaza cuatro historias sobre el amor contemporáneo, con un cartel repleto de rostros conocidos, como Natalia Verbeke, Javier Rey, Susana Abaitua y Oriol Pla.
Y de las historias sentimentales, al drama judicial. Hechos probados, dirigida por Luis Arranz y protagonizada por Amaia Salamanca y Marta Hazas, sigue a dos hermanas abogadas distanciadas que deberán unir fuerzas para afrontar en los tribunales un caso de negligencia médica contra un antiguo compañero. Inspirada en casos reales, la cinta combina el conflicto familiar con dilemas éticos y profesionales.
Otros estrenos
Además, se estrena Rose, dirigida por Markus Schleinzer, que narra la historia de una mujer que adopta una identidad masculina para reclamar una granja y sobrevivir en una Alemania marcada por la Guerra de los Treinta Años. Rodada en blanco y negro, la película ganó el Premio del Público en la SEMINCI y el Oso de Plata a la Mejor Interpretación en Berlín para Sandra Hüller.
También debuta en España Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, una comedia de terror que juega con el metacine: a través de la historia de una joven directora que recibe el encargo de resucitar una saga slasher en decadencia y, al visitar a la protagonista de la película original, ambas se ven envueltas en una espiral de sangre, deseo y locura. Un homenaje con mucho humor negro que revisa y parodia los tópicos del cine de terror de los años 80 y que llega a los cines tras lograr el premio al Mejor Largometraje del Jurado Joven del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.
30 años de Tesis
Por último, un clásico vuelve a la gran pantalla: Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar que cumple 30 años, se reestrena en una versión restaurada en 4K, con sonido remasterizado y en su ritmo original de 25 fotogramas por segundo. La película también se pudo ver hace una semana en el Festival Isla Calavera, donde el director recibió un premio honorífico en reconocimiento a su trayectoria.