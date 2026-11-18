El cortometraje documental Mujeres de Lava. El Barro, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, ha sido seleccionado para participar en la novena edición de las Jornadas Internacionales del Film Amazigh (JIFA 2026), que se celebran has el domingo en la localidad francesa de Ars-sur-Moselle. La proyección de la obra tendrá lugar este viernes.
Dirigido por Adriana Suances y Patricia González, el film es una pieza de 15 minutos que pone en valor la tradición alfarera heredada de los antiguos pobladores de las Islas y transmitida de generación en generación por las mujeres. El relato, que tiene como protagonista a la alfarera Cristina Toledo, profundiza en este oficio milenario como una forma de conocimiento, un vínculo con la tierra y una expresión colectiva, reivindicando el papel fundamental de las artesanas en la conservación del patrimonio inmaterial y en la transmisión de esta herencia.
El apartado sonoro constituye también una parte esencial de la propuesta. La cinta cuenta con la participación musical de la artista Raquel Molina y del grupo Pieles.