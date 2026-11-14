Christopher Lambert, Sean Young y Lloyd Kaufman se adentran en la Isla Calavera

El X Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera afronta este sábado su gala de clausura en el Teatro Leal con la entrega de premios a sus invitados internacionales Christopher Lambert, Sean Young, Lloyd Kaufman y Lone Fleming. El espacio escénico lagunero albergó ayer un encuentro en el que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, anunció el incremento de la aportación económica que el Ayuntamiento dedica al festival, “para que el Isla Calavera siga creciendo en el ámbito nacional e internacional”.
En el acto también estuvieron el consejero del Área de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.
Christopher Lambert recibirá el Premio Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su aportación al cine fantástico y de aventuras. Recordado por títulos como Los inmortales (1986), Greystoke, la leyenda de Tarzán (1984) o Mortal Kombat (1995), el actor participa hoy también en la proyección de Los inmortales (12.00 horas).
Sean Young, distinguida de igual manera con el Isla Calavera de Honor, es uno de los rostros imprescindibles del imaginario futurista gracias a su interpretación de la enigmática replicante Rachael en Blade Runner (1982). Su trayectoria incluye además títulos como Dune (1984), Ace Ventura: Detective de mascotas (1994) y Bone Tomahawk (2015).
TROMA
Lloyd Kaufman recibirá el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico. Cofundador de Troma Entertainment junto a Michael Herz, es una figura clave del cine independiente y de culto internacional, con una carrera como director, productor, guionista y actor marcada por una mirada irreverente.
Lone Fleming, galardonada asimismo con el Isla Calavera Leyenda del Fantástico, es una actriz, directora, productora y guionista hispanodanesa estrechamente vinculada al fantaterror español. Su proyección en el género llegó con films como La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos, La endemoniada y Una vela para el diablo, que se programó ayer junto a un encuentro con la actriz.
También serán distinguidos con el Isla Calavera de Honor el cineasta Alejandro Amenábar, ganador del Óscar y de 11 Premios Goya, y el polifacético actor Carlos Areces. Amenábar recogerá el galardón con motivo del 30º aniversario de Tesis (1996), su ópera prima y uno de los grandes fenómenos del cine español de los años 90. Carlos Areces es un referente del cine fantástico y de terror español gracias a su versatilidad entre el humor negro y lo inquietante.
PALMARÉS
Hoy se conocerá (10.15 horas) el palmarés de las secciones oficiales a competición de largometrajes y cortometrajes, en un acto abierto al público y a los medios de comunicación, en Multicines Tenerife, sede oficial de las proyecciones. Por la noche, en la gala de clausura, se entregan los galardones.
La jornada incluirá además la citada proyección de Los inmortales, con la presencia de Christopher Lambert, y la de El vengador tóxico, con Lloyd Kaufman. Por la mañana, el público podrá ver el documental Occupy Cannes!, de Lily Hayes Kaufman. Por la tarde, dos óperas primas de la sección Hecho en Canarias: Los que vienen, de Víctor Catalá, y Exilio, de Joel de León.
Mañana domingo, día de cierre del festival, se exhibe el documental Clint Spain Connection, de Víctor Matellano, quien presentará también el libro Jack Taylor: 100 años de cine. Asimismo, se exhibirá el documental Woman in Fan, de Mònica Garcia i Massagué. A las 10.30 horas tendrá lugar el coloquio Influencers de cine, con Javi Godoy, Serchu y Bárbara Valverde.
Las proyecciones del corto Ruleta (1999), de Roberto Santiago, con la presencia de la actriz Mirtha Ibarra; el largometraje Matilda, en su 30º aniversario, que incluirá la entrega del Premio Isla Calavera Fantástico Social a la asociación Activoz; El castillo ambulante (2004), de Hayao Miyazaki, con animación para los más pequeños, y La mosca, en sus dos versiones, la de 1958, dirigida por Kurt Neumann, y la de 1986, de David Cronenberg, cerrarán el festival. Toda la información sobre la muestra cinematográfica puede consultarse en el sitio web festivalislacalavera.com.