Un incendio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife provoca un gran susto

Susto en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife por el incendio de una embarcación en la dársena de Los Llanos este martes.
Se trata de un yate que se ha visto envuelto en llamas y ha provocado una importante columna de humo visible desde varios puntos de la zona portuaria.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria, que intervienen para sofocar el fuego y asegurar el perímetro.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el balance del incidente ni las posibles causas del fuego.