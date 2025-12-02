sucesos

Un incendio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife provoca un gran susto

Efectivos de bomberos tratan de sofocar las llamas
La Dársena de Los Llanos también acogerá el tráfico de pasajeros
Imagen de archivo del puerto de Santa Cruz de Tenerife
Susto en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife por el incendio de una embarcación en la dársena de Los Llanos este martes.

Se trata de un yate que se ha visto envuelto en llamas y ha provocado una importante columna de humo visible desde varios puntos de la zona portuaria.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria, que intervienen para sofocar el fuego y asegurar el perímetro.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el balance del incidente ni las posibles causas del fuego.

