Isidoro Sánchez y Milagros Luis presentan ‘El Sáhara, visiones desde Canarias’ en el Cabildo grancanario

El Cabildo de Gran Canaria fue la pasada semana escenario de la presentación de El Sáhara, visiones desde Canarias, un libro de Isidoro Sánchez al que acompaña un documental, dentro de un proyecto en el que participa, además de quien fuera eurodiputado, Milagros Luis Brito, exconsejera del Gobierno de Canarias.
En el acto, que contó con la participación de Carmelo Ramírez Marrero, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo grancanario, se recalcó la necesidad de no olvidar la situación del pueblo saharaui.