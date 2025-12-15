cultura

Isidoro Sánchez y Milagros Luis presentan ‘El Sáhara, visiones desde Canarias’ en el Cabildo grancanario

En el acto, en el que se dio a conocer el libro y el documental que integran el proyecto, se puso de relieve la necesidad de no olvidar la situación en la que se halla el pueblo saharaui
Imagen de la presentación. / Gustavo Méndez
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Cabildo de Gran Canaria fue la pasada semana escenario de la presentación de El Sáhara, visiones desde Canarias, un libro de Isidoro Sánchez al que acompaña un documental, dentro de un proyecto en el que participa, además de quien fuera eurodiputado, Milagros Luis Brito, exconsejera del Gobierno de Canarias.

En el acto, que contó con la participación de Carmelo Ramírez Marrero, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo grancanario, se recalcó la necesidad de no olvidar la situación del pueblo saharaui.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas