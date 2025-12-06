José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife, entra en la Racba

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero Plasencia, será nombrado académico de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba), en la sección de Música, en un acto que tendrá lugar el próximo miércoles, 10 de diciembre (18.00 horas), en el espacio escénico de la capital tinerfeña.
Durante la ceremonia, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Rivero pronunciará el discurso Política de lo simbólico: la cultura como infraestructura democrática y garantía de derechos, mientras que la laudatio correrá a cargo del académico Conrado Álvarez Fariña.
COMPROMISO
“Recibo mi nombramiento como académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes con profunda humildad, honor y gratitud”, señala José Luis Rivero, al tiempo que pone de relieve que esta distinción implica “un compromiso aún mayor con la defensa, la difusión y el fortalecimiento de la cultura y las artes en nuestro territorio, y también para que la creación artística de Canarias proyecte su voz al mundo sin dejar de honrar sus raíces”.