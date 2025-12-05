La alicantina Alba Reche interpreta en CajaCanarias los temas de su nuevo disco

La Fundación CajaCanarias culmina este viernes (20.00 horas) la programación musical del Otoño Cultural 2025 con un concierto de la cantante Alba Reche, quien interpretará los temas de su nuevo disco, No soy tu hombre, además de otras canciones que conforman su trayectoria. El recital tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra disponible a través del sitio web www.cajacanarias.com.
Sensibilidad, calma y talento caracterizan a la artista alicantina. Este año ha publicado No soy tu hombre, su tercer álbum, que nace de la exploración de temas como el desamor y la aceptación personal. La artista los disecciona con ternura y los presenta como un viaje emocional, donde las canciones funcionan como espejo.
Tras su paso por Operación Triunfo en 2018, Alba Reche publicó Quimera, un disco de debut que la consagró como una de las voces más prometedoras de la música española. Con La pequeña semilla (2021), la artista fue un paso más allá y consolidó el destacado lugar que ocupa en el pop alternativo en español.