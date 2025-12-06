La bailarina, coreógrafa y académica palestina Farah Saleh escenifica en TEA ‘Balfur reparations’

TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe este sábado a la bailarina, coreógrafa y académica palestina Farah Saleh, que presenta Balfur reparations (2025–2045), una conferencia performativa de gran fuerza en la que invita a explorar y confrontar el legado colonial del Reino Unido en Palestina.
A través de una mezcla de historia, ficción y fantasía, Saleh examina el papel de Arthur James Balfour -ex primer ministro, secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido y destacado intelectual- en la formulación de políticas que negaron los derechos en este ámbito del pueblo palestino. Usando elementos de fabulación crítica y afrofuturismo, esta obra estimulante, que podrá verse en TEA a partir de las 18.00 horas, pone en diálogo materiales de archivo (vídeos, fotografías y documentos) con futuros imaginados.
Esta acción forma parte del programa público de artes vivas Por Asalto, espacio de experimentación, convergencia y encuentro transdisciplinar curado por Sabela Mendoza, Mari Paula, Masu Fajardo y Javier Arozena. La entrada para asistir a esta actividad es libre y gratuita.
En Balfur reparations (2025–2045), se invita al público a situarse en el año 2045, como integrante de un Comité de Reparaciones, para revisar una carta ficticia de disculpa emitida por el Gobierno británico en 2025. En ese acto compartido, la escena se convierte en un espacio de imaginación política y reparación simbólica. ¿Cómo se encarna la rendición de cuentas? ¿Qué formas puede tomar la justicia? Una experiencia que invita a los espectadores a ser parte activa del debate y el acto de reparación.
Farah Saleh, afincada en Escocia, estudió mediación lingüística y cultural en Italia, al tiempo que continuaba su formación en danza contemporánea. Desde 2010 ha participado en proyectos locales e internacionales con Sareyyet Ramallah Dance Company (Palestina), el Royal Flemish Theatre y Les Ballets C de la B (Bélgica), Mancopy Dance Company (Dinamarca/Líbano), Siljeholm/Christophersen (Noruega) y Candoco Dance Company (Reino Unido). Saleh también ha impartido clases de danza, además de coordinar y comisariar proyectos artísticos, entre ellos la Sareyyet Ramallah Summer Dance School, que cofundó en 2016.
En 2014 obtuvo el tercer premio del Young Artist of the Year Award (YAYA), organizado por la Fundación A.M. Qattan en Palestina, por su instalación A Fidayee Son in Moscow. En 2016 recibió el premio de danza del festival Palest’In and Out (París) por el dúo La Même. Fue artista asociada en Dance Base (Edimburgo) entre 2017 y 2021, y en 2023 obtuvo su doctorado en práctica artística por el Edinburgh College of Art. En 2024 comenzó su labor como profesora de Performance de las Mayorías Globales en el Departamento de Estudios Teatrales de la Universidad de Glasgow.