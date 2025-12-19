La capitalina Sala de Arte Los Lavaderos inaugura ‘Lo que queda por ser’

El área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inaugura este viernes (19.00 horas) la exposición colectiva Lo que queda por ser en la Sala de Arte Los Lavaderos. El proyecto reúne las propuestas de jóvenes artistas vinculados a los programas de residencias Ponos Arte y Estudio 07, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL).
La exposición invita a reflexionar sobre la fragmentación de los grandes relatos contemporáneos y acerca de la necesidad de imaginar nuevas formas de narrar, habitar y relacionarse con el mundo.
Alejandro Marrero Rodríguez, Nicolò Michelani, Cecilia Afonso Martín, Ana Carolina López, Mencía Machado Pérez y Ana Domínguez López abordan desde distintos enfoques, en un proyecto que se puede visitar hasta el 16 de enero, la transformación del cuerpo, la relación entre humanos y ecosistemas, la crítica a los relatos hegemónicos del arte, la memoria corporal y la especulación sobre futuros posthumanos y ecofeministas.