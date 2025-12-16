cultura

La Casona Secundino Delgado de Arafo alberga la Mesa Insular de Cultura

El Cabildo aborda con representantes de los municipios de la Isla, entre otros aspectos, el presupuesto del área para 2026
Representantes de los municipios acudieron a la cita. / DA
El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y Museos, celebró este lunes la Mesa Insular de Cultura en la Casona Secundino Delgado de Arafo, un encuentro que contó con la presencia del consejero José Carlos Acha; el alcalde del municipio, Juan Ramón Martín, y una amplia representación de concejales y técnicos de Cultura de los municipios de la Isla.

En la cita se presentó el presupuesto del área para 2026, que asciende a 46 millones de euros, y consolida su apuesta por democratizar el acceso a la cultura, según el Cabildo tinerfeño. El área impulsa el nuevo Distrito de las Artes, refuerza la programación de los espacios culturales insulares, y activa 10 líneas de apoyo al sector con más de 6 millones de euros en subvenciones.

El Cabildo recuperó en este mandato la Mesa Insular de Cultura para impulsar los proyectos en los 31 municipios de Tenerife. Santa Cruz, Arona y Puerto de la Cruz ya habían acogido el foro este año.

