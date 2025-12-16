La Casona Secundino Delgado de Arafo alberga la Mesa Insular de Cultura

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y Museos, celebró este lunes la Mesa Insular de Cultura en la Casona Secundino Delgado de Arafo, un encuentro que contó con la presencia del consejero José Carlos Acha; el alcalde del municipio, Juan Ramón Martín, y una amplia representación de concejales y técnicos de Cultura de los municipios de la Isla.
En la cita se presentó el presupuesto del área para 2026, que asciende a 46 millones de euros, y consolida su apuesta por democratizar el acceso a la cultura, según el Cabildo tinerfeño. El área impulsa el nuevo Distrito de las Artes, refuerza la programación de los espacios culturales insulares, y activa 10 líneas de apoyo al sector con más de 6 millones de euros en subvenciones.
El Cabildo recuperó en este mandato la Mesa Insular de Cultura para impulsar los proyectos en los 31 municipios de Tenerife. Santa Cruz, Arona y Puerto de la Cruz ya habían acogido el foro este año.