La FundéuRAE, que cumple 20 años, elige ‘arancel’ como palabra de 2025

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) ha escogido arancel como su palabra del año. Así lo anunció este miércoles en un acto presidido por la reina Letizia. Este sustantivo se impuso a otras candidatas seleccionadas, como trumpismo, apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme y tierras raras.
La reina Letizia presidió la conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación del Español Urgente, que organizó la entidad junto a la Real Academia Española (RAE). Al acto también acudieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
La reina Letizia agradeció a la institución su labor, con la que “soluciona” problemas lingüísticos, y destacó el trabajo de las “filólogas y periodistas” que forman parte del “pequeño equipo” detrás de FundéuRAE -cuatro mujeres y dos hombres-.
“Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre vosotros, porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación o cuando recibís un WhatsApp con errores gramaticales del tipo que sea: una coma mal puesta, mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y esas tildes inexistentes. Me estáis mirando alguno y os reís, pero pensáis lo mismo que yo. Por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la del lenguaje, el rigor, la exactitud rica de las palabras y la corrección flexible”, bromeó la reina.
Arancel ha sido escogida por su destacada presencia en los medios de comunicación en los últimos doce meses. “Las negociaciones y las imposiciones comerciales, promovidas por el presidente de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las exportaciones y las importaciones entre países, han sido las protagonistas de la información internacional durante meses, y lo siguen siendo”, explicaron desde la FundéuRAE.
El sustantivo arancel es el término usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones. En la FundéuRAE justifican su elección porque la palabra ha pasado de estar “reservada a los especialistas y al ámbito técnico” a hallarse en “boca de todos” y convertirse en un vocablo presente en el día a día de cualquier persona.
Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente. No obstante, la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare y llegue, desde los ámbitos especializados y técnicos, al diálogo social.
Las anteriores ganadoras fueron escrache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), emoji (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021), inteligencia artificial (2022), polarización (2023) y dana (2024).