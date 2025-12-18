La Jocan dará la bienvenida a 2026 con conciertos en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria

La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) regresa en 2026 con sus tradicionales conciertos de Año Nuevo. En esta ocasión estará en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria del 1 al 3 de enero, respectivamente, con un programa que reúne obras de Benito Cabrera, Jean Sibelius y Edvard Grieg, autores que se inspiran en la raíz folclórica de sus territorios. Integrada por 77 jóvenes intérpretes para dar alma a este repertorio, la formación comparecerá de nuevo con Víctor Pablo Pérez, su director artístico, al frente.
Las actuaciones se presentaron este miércoles en Tenerife, en un encuentro en el que intervinieron, además de Víctor Pablo Pérez, Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultura e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; la joven violinista Andrea Flores, integrante de la Jocan, y la estudiante de Musicología María Victoria Hernández, responsable de las charlas introductorias a los conciertos.
Los primeros acordes del nuevo año sonarán el 1 de enero en el Auditorio de Tenerife y continuarán al día siguiente en el Palacio de Congresos de Fuerteventura. El recorrido finalizará el día 3 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Las funciones comenzarán a las 19.30 horas.
MÚSICA NÓRDICA
El público asistente podrá disfrutar de un homenaje a la música nórdica, “que por primera vez asume la Jocan, con dos de las grandes obras más conocidas de este ámbito”, destacó el director de orquesta, quien también avanzó parte de “una sorpresa” que tendrá lugar en las propinas: “Interpretaremos una versión muy especial de la famosa Marcha Radetzky (Johann Strauss, padre) arreglada por Juan Durán”.
Las entradas están disponibles en las plataformas de venta habituales de los tres auditorios, al precio de 10 euros y con descuentos especiales para estudiantes, jubilados y personas en situación de desempleo.
El concierto se abrirá con el estreno de la versión sinfónica de Tamat, obra del compositor y timplista Benito Cabrera, con los arreglos orquestales de Juan Durán. Esta pieza despliega un universo musical donde raíces, tradición y sonido orquestal conviven, permitiendo a la formación explorar el lenguaje de su propio folclore desde una perspectiva contemporánea.
Tamat, que ya fue estrenada por la Jocan en 2023 en formato de cámara, regresa para recibir el nuevo año apelando al origen de la identidad canaria. Su nombre alude al término que, según algunas fuentes, significa número ocho en lengua guanche. Los movimientos que desarrolla se inspiran en la tradición musical, identificados en algún momento de la obra, pero no necesariamente evidentes. En esta ocasión la composición se presenta en forma de suite para orquesta sinfónica con cuatro partes dedicadas a El Hierro (Esero), Fuerteventura (Erbania), Lanzarote (Titerroygatra) y Gran Canaria (Canaria).
A continuación, el joven pianista Martín García García, uno de los solistas españoles más destacados de su generación, protagonizará el Concierto para piano en la menor, Op. 16, del noruego Edvard Grieg. La velada culminará con la Sinfonía nº 2 en re mayor, Op. 43, del finlandés Jean Sibelius.
Como antesala, una hora antes de cada concierto se ofrecerá la charla Paisajes sonoros entre la identidad musical canaria y nórdica: descifrando el concierto, a cargo de María Sánchez y Victoria Hernández, estudiantes de musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Asimismo, en el marco de su estancia en las Islas, Martín García García impartirá una clase magistral a los pianistas de la Joven Orquesta de Canarias.